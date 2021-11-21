Gaby López termina la temporada con un top 10

Terminó el CME Group Tour Championship y por ende la temporada de la LPGA. Fue un cierre con broche de oro el que se vivió esta semana, una contienda apretada de principio a fin en la que un solo golpe marcó la diferencia.

El triunfo fue para la surcoreana Jin Young Ko, quien a pesar de los nueve birdies conseguidos este domingo, nunca pudo estar cómoda debido a la cercanía de sus perseguidoras, sobre todo la japonesa Nata Hataoka, quien también tuvo nueve birdies, pero no pudo evitar un bogey en el hoyo seis y este terminó marcando la diferencia. Young Ko acabó con un acumulado de 23 golpes bajo par, por 22 de Hataoka.

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Detrás de ellas hubo un empate en el tercer puesto entre la estadounidense Mina Harigae y la francesa Celine Boutier, con 18 golpes bajo par y un triple empate en el quinto sitio con las también estadounidenses Nelly Korda y Megan Khang, junto con la australiana Minjee Lee.

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JIN YOUNG KO! 👏 pic.twitter.com/1eJrXsfrvT — LPGA (@LPGA) November 21, 2021

Gaby López termina en el top 10

Por su parte, la mexicana Gaby López, quien fue una de las jugadoras destacadas a lo largo de los cuatro días que duró la competencia, quedó empatada en el noveno puesto junto con la neozelandesa Lydia Ko y la surcoreana In Gee Chun con un acumulado de 15 golpes bajo par. La abanderada de la delegación nacional en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 logró meterse al top 10, luego de reponerse de tres bogeys con cinco birdies y entregar una tarjeta de -2 este domingo.

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