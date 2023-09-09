María Fassi y Gaby López superan el corte en Cincinnati

María Fassi y Gaby López se aseguraron cuatro rondas de golf en el Kenwood Country Club de Cincinnati luego de superar el corte con cinco y dos bajo par, respectivamente. La semana pasada en Portland, la capitalina se quedó con las ganas.

A diferencia de un jueves en donde firmó tarjeta de -4 sin pecados, Fassi inició la vuelta del viernes con el pie izquierdo al hacerle bogey al par cinco del 2. A lo largo de la tarde supo compensar los errores con birdies y hasta un águila en el 12, tanto la hidalguense como López se encuentran entre las primeras 25 del LPGA Tour en este último rubro.

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Un doble y un triple bogey prácticamente anularon los seis birdies disparados por Gaby en la segunda ronda, Afortunadamente, un primer día mucho más consistente que el de la semana pasada le dio la tranquilidad de saberse con buen colchón.

Ambas golfistas intentarán mejorar su desempeño el sábado y domingo para seguir sumando puntos de cara al CME Tour Group Championship, el torneo de fin de año al que clasifican las mejores 60 jugadores de la temporada 2023. Actualmente, López se sitúa en la posición 43 del conteo, Fassi es la número 75.

El campeonato en Cincinnati está casi fuera de la discusión, toda vez que la líder Peiyun Chien se consolidó en la cima con un impresionante 64 en la ronda del viernes que la pone en 14 bajo par. Tiró apenas un bogey en los primeros 36 de acción.

María Fassi, por otra sólida semana de golf

Luego de fallar tres cortes consecutivos entre el Women´s Scottish Open y el CPKC Women´s Open, María Fassi retomó el rumbo en Portland con una sólida participación que reafirmó tras las primeras dos vueltas del Kroger Queen City Championship.

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