Gaby López inicia el año con un tercer lugar

La golfista mexicana Gaby López, empezó el 2022 con el pie derecho. La abanderada de la delegación mexicana en Tokyo 2020 terminó en el tercer lugar del Tournament of Champions, torneo que se llevó a cabo este fin de semana en Orlando, Florida.

Gaby, quien atesora dos títulos en el circuito de la LPGA, llegó a liderar en solitario este domingo tras hacer tres birdies seguidos en los hoyos 5, 6 y 7, pero cuatro bogeys posteriores con sólo un birdie más apartaron a la número 53 del mundo de la pugna y acabó tercera en solitario.

¡Bravo @GabyLopezGOLF ! 👏🏼 🇲🇽



Qué gran resultado para comenzar el año y la temporada ¡Gracias por tantas emociones este fin de semana! 🙌🏼#AztecaGolf⛳️ pic.twitter.com/7Xlx85Mbyn — TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) January 23, 2022

Título para Danielle Kang

La victoria fue para la estadounidense Danielle Kang con 272 golpes totales (16 bajo par) y cuatro rondas de 68, 67, 69 y 68. Aventajó por tres golpes a la canadiense Brooke M. Henderson y en cuatro a la mexicana.

Décima del ránking mundial al comienzo del campeonato, la jugadora californiana firmó este domingo seis birdies por dos bogeys para firmar su sexto título en la LPGA y el primero desde que el 9 de agosto de 2020, cuando se impuso en el Marathon Classic, una semana después de haber ganado el Campeonato LPGA Drive On.

Danielle Kang estrenó su palmarés ganando un grande, el Campeonato de la PGA de 2017 (su único 'major' hasta la fecha). Después se llevó de forma consecutiva los títulos en el LPGA Shanghái de 2018 y 2019.

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Por su parte, la estadounidense Nelly Korda, número uno del mundo y quien llegó como líder al último día, tuvo una ronda final de 75 (+3) con cuatro bogeys y un solo birdie, tarjeta que la dejó sin opciones de consagrarse. Al final compartió el cuarto puesto con la francesa Celine Boutier.

Kang, nacida en San Francisco e hija de padres surcoreanos, es la cuarta campeona del Tournament of Champions e inscribe su nombre junto a los de la surcoreana Ji Eun-hee (2019), la propia Gaby López (2020) y la estadounidense Jessica Korda (2021) hermana mayor de Nelly.

Con información de EFE.

