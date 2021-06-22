Gaby López y María Fassi conocen sus grupos para el Women’s PGA

Un field con cada una de las 100 mejores jugadoras de la lista de ganancias de la LPGA en la temporada 2021 se enfrentará a un campo de golf lleno de tradición cuando comience este jueves el Women’s PGA Championship en el prestigioso Highlands Course de Atlanta Athletic Club.

La asociación entre PGA of America, LPGA y KPMG entra en su séptimo año y continúa generando impulso para llevar a las mejores jugadoras a algunos de los lugares más respetados del país. Además del Atlanta Athletic Club esta semana, los sitios futuros incluirán Congressional Country Club (2022), Baltusrol Golf Club (2023) y el nuevo PGA Frisco (2025).

El Women’s PGA ya ha presentado una gran lista de campeonas. En octubre, en Aronomink Golf Club en las afueras de Filadelfia, Sei Young Kim, de Corea del Sur, se abrió paso para capturar su primer Major. Su impresionante ronda de 63, que estableció un récord, la ayudó a instituir una nueva marca para un total de cuatro rondas (266) en el camino hacia una victoria de cinco golpes sobre Inbee Park.

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¡SEMANA DE MAJOR! 🏌‍♀⭐🇲🇽



La mexicana @MariaFassi0 habla sobre su participación en el Women's PGA Championship.#AztecaGolf⛳ pic.twitter.com/jg4QBFXpy5 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 22, 2021

"Fue uno de mis objetivos al entrar en la temporada (2020) ganar un Major", dijo Kim recientemente. “Fue una sensación increíble tener una gran victoria en mi haber, especialmente el PGA. Ha sido un gran generador de confianza para mí, sin duda”.

Cinco de las seis campeonas del Women’s PGA Championship se encuentran actualmente entre las 15 mejores del mundo: Kim (2020, No. 3); Hannah Green (2019, núm. 14); Danielle Kang (2017, núm. 6); Brooke Henderson (2016, núm. 5); e Inbee Park (2015, No. 2.). La campeona del torneo en 2018, Sung Hyun Park, ocupa actualmente el puesto 32 en el Ranking Rolex.

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One of our favorite @LPGA traditions— Celebration selfies. We can’t wait to see who takes theirs this week in Atlanta.#KPMGWomensPGA | #NationalSelfieDay pic.twitter.com/pJiQe1FmoE — KPMGWomensPGA (@KPMGWomensPGA) June 21, 2021

A continuación, los grupos de las jugadoras latinoamericanas para las primeras dos rondas del Women’s PGA Championship:

8:32 am Albane Valenzuela (SUI), Lizette Salas, Ashleigh Buhai

1:16 pm María Fassi (MEX), Ayako Uehara, In Gee Chun

1:38 pm Gaby López (MEX), Minjee Lee, Brittany Lang

2:44 pm María Torres (PUR), Min Seo Kwak, Allie Knight

