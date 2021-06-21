Nelly Korda se quedó con el título en Blythefield

La estadounidense Nelly Korda logró su quinto título del LPGA Tour, segundo de la temporada, y séptimo profesional, al proclamarse este domingo campeona del torneo Meijer LPGA Classic tras acumular 263 golpes (-25) con un último registro de 67 (-5).

Korda, de 22 años, volvió a tener consistencia en todos los golpes, concentración, pero tuvo que superar a su gran rival, la irlandesa Leona Maguire, que acabó segunda con dos golpes más (265, -23), tras completar la cuarta y última ronda con tarjeta firmada de 66 (-6).

Maguire, de 26 años, estaba tratando de convertirse en la primera mujer de Irlanda en ganar un evento de gira profesional y estaba empatada con Korda, pero la estadounidense hizo un putt de menos de cuatro metros en el par-5 del hoyo 14 para águila y se colocó con una ventaja de dos golpes.

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"If you told me at the U.S. Open that I was going to shoot 25 under I would be like, `Yeah, right.'"



Well, she did. @NellyKorda won the @MeijerLPGA to be the first two-time Tour winner this season.



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Nelly Korda embocó un putt para birdie de menos de dos metros en el 18 para ganar el Meijer LPGA Classic 2021, en el Blythefield Country Club en Belmont, a las afueras de Grand Rapids.

La surcoreana In Gee Chun fue tercera con cuatro golpes más (267, -21) que la campeona después de completar la cuarta vuelta con el mejor registro de la jornada (63, -9).

La mexicana Gaby López con un acumulado de 274 (-14) compartió el vigésimo quinto puesto con otras tres golfistas después de acabar la tercera ronda con 67 golpes (-5).

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A final round 67 to claim victory 🏆



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La joven colombiana Valery Plata, quien se formó en la Universidad de Michigan State, entró como amateur y destacó al superar el corte para estar en la competición del fin de semana. La nativa de Floridablanca acabó en el puesto 70 después de tener un acumulado de 284 (-4) tras concluir la cuarta ronda con un registro de 71 (-1).

EFE

