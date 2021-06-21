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Fútbol

Nelly Korda se quedó con el título en Blythefield

La estadounidense Nelly Korda consiguió un total de 25 bajo par que le valió para conseguir su segundo triunfo de la temporada en el LPGA Tour.

Nelly Korda ganó el Meijer LPGA Classic.

Escrito por: Azteca Deportes

La estadounidense Nelly Korda logró su quinto título del LPGA Tour, segundo de la temporada, y séptimo profesional, al proclamarse este domingo campeona del torneo Meijer LPGA Classic tras acumular 263 golpes (-25) con un último registro de 67 (-5).

Korda, de 22 años, volvió a tener consistencia en todos los golpes, concentración, pero tuvo que superar a su gran rival, la irlandesa Leona Maguire, que acabó segunda con dos golpes más (265, -23), tras completar la cuarta y última ronda con tarjeta firmada de 66 (-6).

Maguire, de 26 años, estaba tratando de convertirse en la primera mujer de Irlanda en ganar un evento de gira profesional y estaba empatada con Korda, pero la estadounidense hizo un putt de menos de cuatro metros en el par-5 del hoyo 14 para águila y se colocó con una ventaja de dos golpes.

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Nelly Korda embocó un putt para birdie de menos de dos metros en el 18 para ganar el Meijer LPGA Classic 2021, en el Blythefield Country Club en Belmont, a las afueras de Grand Rapids.

La surcoreana In Gee Chun fue tercera con cuatro golpes más (267, -21) que la campeona después de completar la cuarta vuelta con el mejor registro de la jornada (63, -9).

La mexicana Gaby López con un acumulado de 274 (-14) compartió el vigésimo quinto puesto con otras tres golfistas después de acabar la tercera ronda con 67 golpes (-5).

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La joven colombiana Valery Plata, quien se formó en la Universidad de Michigan State, entró como amateur y destacó al superar el corte para estar en la competición del fin de semana. La nativa de Floridablanca acabó en el puesto 70 después de tener un acumulado de 284 (-4) tras concluir la cuarta ronda con un registro de 71 (-1).

EFE

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