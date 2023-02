Galería: Así fue el Medio Tiempo de Rihanna en el Super Bowl LVII

Durante el Super Bowl LVII, disputado entre Kansas City y Philadelphia, Rihanna fue la encargada de protagonizar el Show de Medio Tiempo en la cancha del State Farm Stadium.

Con 12 canciones interpretadas, la cantante barbadense se hizo de los reflectores con la siguiente setlist:

Bitch Better Have My Money

Where Have You Been

Only Girl On The World

We Found Love

Rude Boy

Work

Wild Thoughts

Money On My Mind

All Of The Lights

Run This Town

Umbrella

Diamonds