Galería: Así fue el Medio Tiempo de Rihanna en el Super Bowl LVII

Durante el Super Bowl LVII, disputado entre Kansas City y Philadelphia, Rihanna fue la encargada de protagonizar el Show de Medio Tiempo en la cancha del State Farm Stadium.

Con 12 canciones interpretadas, la cantante barbadense se hizo de los reflectores con la siguiente setlist:

Bitch Better Have My Money
Where Have You Been
Only Girl On The World
We Found Love
Rude Boy
Work
Wild Thoughts
Money On My Mind
All Of The Lights
Run This Town
Umbrella
Diamonds