El electrizante fin de semana en Nueva York en imágenes | Fórmula E

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

Fórmula E | Las mejores imágenes del fin de semana de la Fórmula E en Nueva York

El piloto de Jaguar Racing, Sam Bird, logró su primera pole de la temporada en el circuito urbano de Red Hook, en Brooklyn, y luego dominó las acciones durante la competencia, que fue la 11° en la Temporada 7 de la Fórmula E.

Bird había ganado la segunda carrera en Ad Diriyah en el inicio del certamen en febrero pasado y luego había sido segundo en la primera competencia de Roma, pero en las siguientes siete carreras no había vuelto a terminar en el podio.

Con su triunfo este domingo, Bird confirmó lo bien que le sienta correr en Nueva York, ya que fue su tercera victoria en Brooklyn tras las dos obtenidas en 2017 cuando corría para Virgin.

Jaguar iba camino a completar un 1-2 pero a dos minutos para el final Mitch Evans tuvo una pasada de largo en la curva 6 y dañó su monoplaza para finalmente terminar 13° la competencia. De haber sido segundo, el neozelandés sería segundo en el campeonato detrás de su compañero de equipo.

Te puede interesar: Sam Bird conquista Nueva York y está en la cima de la Fórmula E

La mala fortuna de Evans fue aprovechada por Nick Cassidy para tomar el segundo puesto para Envision Virgin Racing, el mejor resultado para este piloto que debutó en la Fórmula E esta temporada.

Los puestos del podio los completó Antonio Félix da Costa luego de iniciar séptimo la carrera, un muy buen resultado para el piloto portugués luego de un par de carreras difíciles desde su victoria en Mónaco en mayo pasado.

El TAG Heuer Porsche Formula E Team se llevó buenos puntos con la cuarta y quinta posición de Pascal Wehrlein y André Lotterer, mientras que Alexander Sims finalizó sexto para Mahindra Racing.

Norman Nato se llevó el séptimo lugar, seguido de Robin Frijns, Alex Lynn y el ganador del sábado, Maximilian Gunther, quien completó los diez primeros clasificados.

Te puede interesar: Misterioso mensaje de la Fórmula 1 podría cambiar todo

El brasileño Sergio Sette Camara clasificó en una gran quinta posición pero problemas con la gestión de la energía lo hicieron caer hasta el 11° lugar final, fuera de la zona de puntos.

Lucas di Grassi, por su parte, había sido séptimo en la pista pero fue sancionado por un incidente con Sébastien Buemi, con lo que cayó al 14° puesto detrás del piloto suizo.

Cómo queda el campeonato hasta el momento

Con 11 carreras disputadas en la temporada, Bird lidera el campeonato de pilotos con 81 puntos, seguido por Da Costa y Frijns, ambos con 76 unidades. Entre los equipos, Envision Virgin Racing está en lo más alto con 146 puntos, dos más que DS Techeetah.

La Temporada 7 de la Fórmula E continuará el fin de semana del 24 y 25 de julio con una nueva ronda doble en Londres.