Sam Bird conquista Nueva York y está en la cima de la Fórmula E

Después de conseguir la pole position para la Ronda 11 del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA 2020/21 en la Ciudad de Nueva York, Sam Bird se recuperó para una victoria dominante en el desafiante circuito urbano de Brooklyn, compensando los esfuerzos de Jaguar Racing de un sábado difícil en el que equipo reconstruye su auto.

La victoria coloca a Bird en la cima de la clasificación de pilotos con 81 puntos mientras la serie de carreras totalmente eléctricas se dirige a su carrera de casa en Londres. Sin embargo, al otro lado del garaje de Jaguar, el equipo se quedó arruinado por un posible resultado doble después de que Evans sufriera graves daños en su coche mientras intentaba defender la segunda posición.

La desgracia de Evans llevó al segundo podio para Nick Cassidy de Envision Virgin Racing, el kiwi que completó un sólido fin de semana en la ciudad de Nueva York después de terminar tercero el sábado.

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En el último escalón del podio estaba Antonio Felix da Costa de DS TECHEETAH. El campeón reinante avanza sigilosamente desde el séptimo lugar en la parrilla para asegurar puntos vitales para la defensa del título mientras la serie avanza hacia las últimas cuatro carreras de la temporada.

Lo que sigue en la Fórmula E

Con su segunda victoria en la temporada, Bird se dirige a su carrera de casa en Londres a la cabeza de la clasificación de pilotos.

Detrás de Bird fue otro podio en la ciudad de Nueva York para Cassidy, coronando un fin de semana competitivo para el novato. En el último escalón del podio estaba Da Costa reclamando algunos puntos vitales para la defensa de su campeonato, subiendo al segundo lugar en la clasificación después de tomar el tercer lugar y la vuelta más rápida de TAG Heuer.

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Lo siguiente es la convocatoria de Londres para el Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA 2020/21 con las rondas 12 y 13 del E-Prix de Londres en dos semanas, el 24 y 25 de julio.