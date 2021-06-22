Mariana Avitia, medallista olímpica y protagonista en Tokyo | FOTOS

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | ANA MARIA RENDON of Colombia and MARIANA AVITIA of Mexico during the Mexico vs Colombia competition, corresponding to Individual Womens Curved Archery Round Quarterfinals at the XVIII Pan American Games Lima 2019, at the Rugby Field, on August 08, 2019. durante la competencia México vs Colombia, correspondiente a Tiro con Arco Curvo Femenino Individual Cuartos de Final en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, en el Campo de Rugby, el 08 de Agosto de 2019.

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Photo of action during the Final of the World of Archery celebrated in the Explanada del Zocalo of the City of Mexico. Foto de accion durante la Final del Munidal de Tiro con Arco celebrado en la Explanada del Zocalo de la Ciudad de Mexico, en la foto: Mariana Avitia (MEX) 22/10/2017/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar.

JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Photo of action during the Final of the World of Archery celebrated in the Explanada del Zocalo of the City of Mexico. Foto de accion durante la Final del Munidal de Tiro con Arco celebrado en la Explanada del Zocalo de la Ciudad de Mexico, en la foto: Mariana Avitia (MEX) 22/10/2017/MEXSPORT/Javier Ramirez.

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | TIRO CON ARCO GRAND PRIX MEXICANO MONTERREY 2012 Action photo of Mariana Avitia and Alejandra Valencia of Mexico, during the Grand Prix Mexicano of archery, held at Monterrey./Foto de accion de Mariana Avitia y Alejandra Valencia de Mexico, durante el Grand Prix Mexicano de tiro con arco celebrado en Monterrey. 06 March 2012. MEXSPORT/JORGE MARTINEZ

JORGE MARTINEZ/JORGE MARTINEZ | ESPECIAL LONDRES 2012 MEXICANOS RUMBO A LOS OLIMPICOS ESPECIAL TIRO CON ARCO MARIANA AVITIA Photo of mexican Mariana Avitia, during an special session./Photo de la mexicana Mariana Avitia, durante una sesion especial. 08 July 2012. MEXSPORT/JORGE MARTINEZ

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | LONDRES 2012 CONFERENCIA DE PRENSA Photo of olympic medal winner, Mariana Avitia during press conference at Mexico city./Foto de la ganadora de medalla olimpica, Mariana Avitia durante conferencia de prensa. 04 August 2012. MEXSPORT/JORGE MARTINEZ FOTOS TOMADAS CON EL SIGUIENTE EQUIPO NIKON: Cmara D4 Cmara D300S Lente Nikkor 400mm 1:2.8G VR Lente Nikkor 70-200mm 1:2.8G Lente Nikkor 24-70mm 1:2.8G Lente Nikkor 14-24mm 1:2.8G Flash SB-910

DAVID LEAH/DAVID LEAH | ARCHERY/TIRO CON ARCO OLYMPICS AVITIA Y SU EXCELENTE PUNTERIA MEXSPORT DIGITAL IMAGE 14 August 2008: Action photo of mexican Mariana Avitia, during the archery competition at Beijing./Foto de accion de la mexicana Mariana Avitia, durante la competencia de tiro con arco en Beijing. MEXSPORT/DAVID LEAH

VICTOR LEON/MEXSPORT | Action photo during the Womens Archery Selective 2018, in the CDOM. Foto de accion durante el Selectivo de Tiro Con Arco Femenil 2018, en el CDOM, en la foto: Mariana Avitia 25/03/18/Mexsport/Victor Leon

MEXSPORT/CONADE/MANUEL OLAYO/MEXSPORT | SOCCER/FUTBOL JUEGOS OLIMPICOS LONDRES 2012 TRO CON ARCO Action photo of Mariana Avitia of Mexico, during the London 2012 Olympic games/.Foto de accion de Mariana Avitia de Mexico, durante los Oimpicos de Londres 2012. 02 August 2012, MEXSPORT/CONADE/MANUEL OLAYO SOLO PARA VENTA EN MEXICO/FOR SALE ONLY IN MEXICO FOTOS TOMADAS CON EL SIGUIENTE EQUIPO NIKON:

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Photo of action during the Final of the World of Archery celebrated in the Explanada del Zocalo of the City of Mexico. Foto de accion durante la Final del Munidal de Tiro con Arco celebrado en la Explanada del Zocalo de la Ciudad de Mexico, en la foto: Mariana Avitia (MEX) 22/10/2017/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar.

Mariana Avitia cuenta con una amplia trayectoria en Tiro con Arco. La arquera mexicana inició a practicar dicho deporte desde temprana edad y a los 9 años de edad obtuvo el segundo puesto en el Campeonato Nacional. Para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Avitia compitió a sus 14 años y terminó la justa veraniega en el octavo lugar de forma individual. Cuatro años más tarde, la originaria de Monterrey logró subir al podio en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, edición en la que conquistó la medalla de bronce de forma individual pero también compitió en equipo.

Otros logros de Mariana Avitia

Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010

Medalla de Plata en equipo.

Medalla de Plata en Arco Recurvo.

Medalla de Bronce, Arco Recurvo 50 mts.

Medalla de Bronce, Arco Recurvo 60 mts.

Medalla de Bronce, Arco Recurvo 70 mts.

Medalla de Bronce por la Federación Internacional de Tiro con Arco.

Juegos Panamericanos

Medalla de Oro en equipo en Guadalajara 2011

Medalla de Plata en equipo en Lima 2019