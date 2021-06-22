Mariana Avitia, medallista olímpica y protagonista en Tokyo | FOTOS

Mariana Avitia cuenta con una amplia trayectoria en Tiro con Arco. La arquera mexicana inició a practicar dicho deporte desde temprana edad y a los 9 años de edad obtuvo el segundo puesto en el Campeonato Nacional. Para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Avitia compitió a sus 14 años y terminó la justa veraniega en el octavo lugar de forma individual. Cuatro años más tarde, la originaria de Monterrey logró subir al podio en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, edición en la que conquistó la medalla de bronce de forma individual pero también compitió en equipo.

Otros logros de Mariana Avitia

Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010
Medalla de Plata en equipo.
Medalla de Plata en Arco Recurvo.
Medalla de Bronce, Arco Recurvo 50 mts.
Medalla de Bronce, Arco Recurvo 60 mts.
Medalla de Bronce, Arco Recurvo 70 mts.
Medalla de Bronce por la Federación Internacional de Tiro con Arco.

Juegos Panamericanos
Medalla de Oro en equipo en Guadalajara 2011
Medalla de Plata en equipo en Lima 2019