Los Gallos Blancos de Querétaro anuncian la salida de su presidente

Antonio Núñez quien fungía como presidente del Club Querétaro anunció su salida de la institución queretana a través de una carta que dirigió tanto a los seguidores de Gallos como a la gente en general de Querétaro.

“Hoy, con la satisfacción de haber cumplido con los retos que se presentaron, me toca despedirme de esta gran familia y tomar una nueva encomienda personal y profesional. A todas las personas que me brindaron su apoyo, su conocimiento, pero principalmente su compromiso en Club Querétaro, me gustaría decirles:

¡Muchas Gracias!

Querétaro es mucho más de lo que alguna vez se dijo. Querétaro se merece ser un equipo protagonista. Querétaro estará por siempre en mi corazón.

Hasta siempre, Club Querétaro.”, comunicó el ahora ex presidente de Gallos.

Toño Núñez llegó a Querétaro en marzo de este año procedente de Dorados de Sinaloa, cuando Grupo Caliente retomó el control de la franquicia queretana después de quedar vetada la anterior directiva comandada por Adolfo Ríos.

A la afición de Gallos Blancos y a Querétaro. 🐓#RetandoLaHistoria

Gallos tiene nuevo entrenador

Antonio Núñez aún presentó a Mauro Gerk como nuevo entrenador del Querétaro para el Apertura 2022

El miércoles de la semana pasada, en la presentación de Mauro Gerk como nuevo entrenador del Querétaro, Toño Núñez fue cuestionado sobre los rumores que lo ponían tanto a él como su equipo de trabajo fuera de Gallos, a lo que respondió que él desconocía que pudiera suceder en el futuro cercano; en tan solo 6 días Núñez ya no está ligado a la franquicia queretana.

En el mismo comunicado, le deseó éxito al “Tanque” Gerk en su nueva etapa con Querétaro, pero ahora desde el banquillo.

“Hace unos días, le di la encomienda de tomar las riendas del equipo desde la dirección técnica a uno de los más grandes ídolos de Querétaro y, por fortuna, mi amigo. Así que nada me daría más gusto que ver cómo esa extraordinaria afición arropa Mauro Gerk en este nuevo reto, a pesar de las dificultades”, comentó Toño con relación al nuevo cargo de Gerk.

Querétaro aún no ha anunciado quién será el reemplazo de Antonio Núñez en la presidencia del Club.