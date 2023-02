Todos los ganadores en la gala de los premios The Best de la FIFA

Premio The Best al mejor jugador del año

Finalmente, Lionel Messi es galardonado como el mejor jugador del año sobre Karim Benzema y Kylian Mbappé.

🏆 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🏆

#TheBest FIFA Men’s Player Award 2022 goes to Lionel Messi! 🇦🇷 pic.twitter.com/HXEugVH1t9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Premio The Best a la mejor jugadora del año

Alexia Putellas, jugadora del Barcelona, se lleva el premio The Best sobre Beth Mead y Alex Morgan.

On top of the world. 💫 @alexiaputellas has been crowned #TheBest FIFA Women’s Player 2022! pic.twitter.com/Wtcgg8SUmO — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

El XI ideal de la FIFA en los premios The Best

El FIFA/FIFPro World XI se encuentra formado por: Thibaut Courtois, Achraf Hakimi, Virgil van Dijk, João Cancelo, Kevin De Bruyne, Luka Modrić, Casemiro, Lionel Messi, Erling Haaland, Karim Benzema y Kylian Mbappé.

El XI ideal Femenil de la FIFA en los premios The Best

El FIFA/FIFPro World XI Femenil está integrado por: Christiane Endler, Lucy Bronze, Wendie Renard, Mapi León, Leah Williamson, Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdorf, Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead.

Premio a los fanáticos de la FIFA

La afición de Argentina es reconocida como la mejor por el aliento durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el recibimiento a su selección tras ser Campeones del Mundo.

🇦🇷 #TheBest FIFA Fan Award 2022 goes to the Argentinian fans! pic.twitter.com/ClFdracE3q — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Premio The Best al Fair Play

Luka Lochoshvili es galardonado tras haber salvado la vida de otro jugador en un partido.

Luka Lochoshvili has received The FIFA Fair Play Award 👏 pic.twitter.com/KZ4U8C504b — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Premio al mejor entrenador

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección de Argentina y Campeón del Mundo en Qatar 2022, se lleva el premio The Best sobre Pep Guardiola y Carlo Ancelotti.

Premio a la mejor entrenadora

Sarina Wiegman, DT de la Selección Femenil de Inglaterra, es galardonada con el premio The Best.

🚨 Sarina Wiegman has won #TheBest FIFA Women’s Coach 2022! pic.twitter.com/s8mexAM3xq — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

Ganador del premio Puskás

Marcin Oleksy se lleva el premio Puskás al mejor gol del año sobre Dimitri Payet y Richarlison.

🏆 The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy! ...and what a goal it was 🤩 pic.twitter.com/2LEkSUbfHN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Premio al mejor guardameta

Emiliano Martínez, portero del Aston Villa y la Selección de Argentina, se lleva el galardón sobre Thibaut Courtois (Real Madrid / Bélgica), Yassine Bounou (Sevilla / Marruecos). El ‘Dibu’ fue determinante para ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Premio a la mejor portera

Mary Earps (Manchester United Femenil) se lleva el premio a la mejor guardameta, se encontraba nominada junto a Ann-Katrin Berger (Chelsea Femenil), Christiane Endler (Olympique de Lyon Femenil).

She’s at the top of her game. 🧤 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mary Earps has been named #TheBest FIFA Women’s Goalkeeper 2022! pic.twitter.com/tFa5b35jhj — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

Pelé es recordado y recibe un premio The Best

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, otorga el premio The Best honorífico para recordar a Pelé, el cual recibe la mujer del exfutbolista a manos de Ronaldo.

Ronaldo dedica unas palabras a Pelé

Luego de un emotivo video para recordar a Pelé, Ronaldo ‘El Fenómeno’ pasa al escenario para hablar de ‘Pelé'.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, da un discurso de bienvenida y recuerda a Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé'.

Lionel Messi en los premios The Best

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo en la gala de los premios The Best de la FIFA.

Inicia la gala de los premios The Best

La séptima edición de los premios The Best de la FIFA se celebra este lunes 27 de febrero. Con sede en París, el organismo que regula el futbol mundial lleva a cabo la gala en punto de las 14:00 horas, tiempo del Centro de México, para honrar a lo mejor del año 2022, año en el que fue celebrada la Copa del Mundo de Qatar.

Nominados en los premios The Best

Mejor jugador: Lionel Messi (PSG / Argentina), Kylian Mbappé (PSG / Francia), Karim Benzema (Real Madrid/ Francia).

Mejor portero: Emiliano Martínez (Aston Villa / Argentina), Thibaut Courtois (Real Madrid / Bélgica), Yassine Bounou (Sevilla / Marruecos).

Mejor entrenador: Lionel Scaloni (Selección Argentina), Pep Guardiola (Manchester City), Carlo Ancelotti (Real Madrid).

Mejor jugadora: Alexia Putellas (Barcelona), Beth Mead (Arsenal), Alex Morgan (Orlando / San Diego Wave).

Mejor entrenadora: Sarina Wiegman (Selección Femenil de Inglaterra), Pia Sundhage (Selección Femenil de Brasil), Sonia Bompastor (Olympique de Lyon Femenil).

Mejor portera: Ann-Katrin Berger (Chelsea Femenil), Mary Earps (Manchester United Femenil), Christiane Endler (Olympique de Lyon Femenil).

Premio Puskás: Dimitri Payet (Olympique de Marsella vs PAOK Salónica), Richarlison (Brasil vs Serbia), Marcin Oleksy (Warta Poznan vs Stal Rzeszów).

Premio Fanáticos FIFA: Abdullah Al Salmi (Recorrido de 1600 km por el desierto de Arabia desde Jeddah para apoyar a su país en el Mundial de Qatar 2022), Aficionados de la Selección Argentina (Campeones en Qatar 2022), Aficionados de la Selección de Japón (Costumbre de limpiar estadios al finalizar los partidos).

Leo Messi at #Qatar2022 🇦🇷🤩



Is #TheBest FIFA Men’s Player the next trophy in his sights? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Nominados al FIFA FIFPro World 11

Porteros: Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez.

Defensas: Joao Cancelo, Alphonso Davies, Virgil van Dijk, Josko Gvardiol, Achraf Hakimi , Theo Hernandez, Antonio Rudiger, Thiago Silva.

Mediocampistas: Jude Bellingham, Casemiro, Kevin de Bruyne, Enzo Fernandez, Gavi, Luka Modric, Pedri, Federico Valverde.

Delanteros: Karim Benzema, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar Jr, Cristiano Ronaldo.

