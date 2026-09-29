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Fútbol

Ganó 7 campeonatos con América, en 2021 dejó de entrar en planes y se retiró por una fuerte depresión

Paul Aguilar es de los pocos futbolistas que puede presumir en su palmarés una Copa Sudamericana, lamentablemente, la muerte de su padre lo alejó de los terrenos de juego.

América Paul Aguilar
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Paul Aguilar dejó los terrenos de juego profesionales en julio de 2022 y dejó un vacío en los aficionados que lo veián desbordando por las bandas, sus peculiares festejos o su forma de llegar a línea de fondo y sacar un buen servicio. A sus 36 años, el canterano de los Tuzos del Pachuca finalizó su carrera profesional y cuatro años después, Aguilar dio a conocer la noticia que desencadenó esta decisión; la lamentable muerte de su padre.

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En charla con el podcast Posscass de Compass, el multicampeón con el Club América reveló este triste acontecimiento: "Sí, pues en sí la muerte de mi jefe. Ya cuando falleció yo sí, yo creo. Me pegó pero gacho. Era tan cercano a mí de que jefe, vente para acá. Y yo estaba ahí siempre, a pesar de que estaba él en Culiacán. Siempre estaba ahí. Una persona que siempre me apoyó.

Y es algo que me pegó, yo creo que caí en depresión por mi jefe y iba y ya no disfrutaba el futbol. Entonces me agarró por ese lado y fue que decidí mejor alejarme. La neta se me fue mi fan número 1". finalizó el ganador de la Copa Sudamericana en 2006 con los Tuzos. Cabe recordar que, el lateral mexicano llegó en julio de 2011 al Club América y lo dejó 10 años después tras no ser renovado por el equipo de Coapa y estuvo un semestre sin actividad profesional.

Palmarés en clubes de Paul Aguilar

Liga MX (5)

  • Clausura 2006 (Pachuca)
  • Clausura 2007 (Pachuca)
  • Clausura 2013 (América)
  • Apertura 2014 (América)
  • Apertura 2018 (América)

Copa MX

  • Clausura 2019 (América)

Campeón de Campeones

  • 2019 (América)

Copa Sudamericana

  • 2006 (Pachuca) — único club mexicano en ganarla.

CONCACAF Champions Cup / Liga de Campeones (5)

  • 2007 (Pachuca)
  • 2008 (Pachuca)
  • 2010 (Pachuca)
  • 2014-15 (América)
  • 2015-16 (América)

Para finalizar su carrera, los Bravos de Juárez lo ficharon a mediados de julio de 2021 y un año más tarde se retiró de manera definitiva tras una carrera llena de logros. Por sí fuera poco, Aguilar puede presumir más de 50 compromisos en Selección Mexicana en las que ganó dos Copas Oro y una Copa Concacaf.

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