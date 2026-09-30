México vs Perú EN VIVO |ver GRATIS el resultado de la transmisión por TV Azteca HOY martes 29 de septiembre, partido amistoso 2 de Rafa Márquez como Director Técnico de la Selección Mexicana, marcador online

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Nueva oportunidad para Rafael Márquez y sus pupilos de conseguir su primer triunfo en esta Fecha FIFA. La casa de los New York Red Bulls será sede del choque entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Perú en lo que pinta puede ser una buena noche para los pupilos de Rafa. Para este cotejo, podríamos ver una alineación alternativa en busca de gestionar cargas y será cuestión de tiempo si le da minutos a tipos como Santiago Gimenez, Germán Berterame o Alex Padilla.

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Alineaciones de Selección de fútbol de México vs Selección de fútbol de Perú

Alineación de México



Portero: Óscar García

Defensas: Mateo Chávez, Víctor Guzmán, Denzell García y Everardo López

Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Jéremy Márquez e Isaías Violante

Delanteros: Germán Berterame

Alineación de Perú

Portero: Pedro Gallese

Defensas: Roberto Mora, Marcos López, Renzo Garcés y Marco Huaman

Mediocampistas: Erick Noriega, Roberto Mora, Jairo Velez, Wilder Cartagena y Yohimar Yotún

Delanteros: Adrián Ugarriza y Alessandro Magallanes

¿Dónde mirar en vivo y gratis México vs Perú?

El partido de fútbol entre la Selección Mexicana vs la Selección Peruana se podrá ver totalmente en vivo y gratis por televisión abierta en el Canal 7, mientras que la transmisión en línea será también en el sitio de Canal 7.