México vs Perú EN VIVO |ver GRATIS el resultado de la transmisión por TV Azteca HOY martes 29 de septiembre, partido amistoso 2 de Rafa Márquez como Director Técnico de la Selección Mexicana, marcador online
Segundo examen para Rafael Márquez bajo el mando de la Selección Mexicana de Futbol en el cual buscará su primer triunfo y despejar un poco las dudas en su era.
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Nueva oportunidad para Rafael Márquez y sus pupilos de conseguir su primer triunfo en esta Fecha FIFA. La casa de los New York Red Bulls será sede del choque entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Perú en lo que pinta puede ser una buena noche para los pupilos de Rafa. Para este cotejo, podríamos ver una alineación alternativa en busca de gestionar cargas y será cuestión de tiempo si le da minutos a tipos como Santiago Gimenez, Germán Berterame o Alex Padilla.
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Alineaciones de Selección de fútbol de México vs Selección de fútbol de Perú
Alineación de México
- Portero: Óscar García
- Defensas: Mateo Chávez, Víctor Guzmán, Denzell García y Everardo López
- Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Jéremy Márquez e Isaías Violante
- Delanteros: Germán Berterame
Alineación de Perú
- Portero: Pedro Gallese
- Defensas: Roberto Mora, Marcos López, Renzo Garcés y Marco Huaman
- Mediocampistas: Erick Noriega, Roberto Mora, Jairo Velez, Wilder Cartagena y Yohimar Yotún
- Delanteros: Adrián Ugarriza y Alessandro Magallanes
¿Dónde mirar en vivo y gratis México vs Perú?
El partido de fútbol entre la Selección Mexicana vs la Selección Peruana se podrá ver totalmente en vivo y gratis por televisión abierta en el Canal 7, mientras que la transmisión en línea será también en el sitio de Canal 7.