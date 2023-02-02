Gareth Bale debuta en su primer torneo oficial de Golf

Luego ser determinante para el título del LAFC y anunciar su posterior retiro del futbol, Gareth Bale está de regreso en la alta competencia, pero ahora en su segundo deporte predilecto. El galés debutó de manera oficial en un torneo oficial, propiamente en el AT&T Pebble Beach Pro-Am, un campeonato que reúne a 156 golfistas en un formato de pareja, con un profesional siendo la dupla.

El ex futbolista del Real Madrid siempre estuvo en la polémica por su paso por la capital de España debido a sus constantes juegos de golf que la prensa consideraba, descuidaban el trabajo de Gareth Bale con el uadro merengue. Por lo que ahora podrá explotar en tiempo completo la pasión que siente por este deporte en particular.

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La nueva faceta de Gareth Bale

Gareth Bale mostró su habilidad pulida en los últimos años en los campos de Golf madrileños y dejó ver su swing dentro del certamen del AT&T Pebble Beach Pro-Am (un campeonato que se lleva a cabo anualmente en Pebble Beach, California, cerca de Carmel). Cabe mencionar que el galés nunca había participado en un torneo de esta índole por lo que se llevó la nota en el primer día.

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Gareth Bale tuvo una buena participación en la primera ronda del torneo, donde presumió sus mejores golpes denotando la dedicación que ha tenido a lo largo de estos años dentro del Golf.

February 2, 2023; Pebble Beach, California, USA; Gareth Bale hits his fairway shot on the first hole during the first round of the AT&T Pebble Beach Pro-Am golf tournament at Spyglass Hill Golf Course. Mandatory Credit: Ray Acevedo-USA TODAY Sports|Ray Acevedo/USA TODAY Sports

El AT&T Pebble Beach Pro- Am no es un torneo meramente profesional, sin embargo, tiene participantes muy competitivos y sobre todo destaca el hecho de tener algunas personalidades de diferentes deportes, tales como: Harris Barton, Aaron Rogers, Steve Young y Ron Rivera, todos ellos, campeones del SuperBowl, lo que hace que sea un torneo muy atractivo para los aficionados en general, y para los participantes representa un buen parámetro para medir sus habilidades y disfrutar del juego.