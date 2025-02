¡Rompe el silencio! El “Gato” Ortíz revela qué pasó con Lionel Messi

Marco Antonio “Gato” Ortíz se volvió tendencia en los últimos días luego de pitar el encuentro de ida de la primera ronda de la Concachampions entre Inter Miami y Sporting KC, encuentro que terminó ganando el equipo de Messi 1-0 con gol del astro argentino.

El “Gato” Ortíz fue señalado ya que se rumoreó que en un momento del encuentro, se acercó a Lionel Messi y le habría pedido que le diera su playera al final del encuentro. Por otra parte, otros medios de comunicación señalaron que le pidió un autógrafo. Situación por la que fue bastante criticado ya que lo consideraron con poco profesionalismo en realizar su trabajo ante uno de los jugadores más conocidos mundialmente.

