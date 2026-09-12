Genoa vs Frosinone; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 4 de la Premier League

Este fin de semana se llevará a cabo la Jornada 4 correspondiente a la temporada 2026 - 2027 de la Serie A, misma en donde el defensor mexicano Johan Vásquez ha iniciado con el pie izquierdo con su equipo el Genoa, el cual buscará un triunfo como local ante el Frosinone.

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Después de una temporada anterior en la que vinieron de atrás para mantener la categoría, el Genoa ha comenzado terriblemente la campaña actual después de tres juegos disputados. Por tal motivo, este partido frente al Frosinone es prácticamente de vida o muerte para ellos.

¿Cómo llegan el Genoa y el Frosinone a este partido de Serie A?

Luego de tres fechas disputadas, el Genoa se ubica en la penúltima posición de la tabla general con 0 unidades de 9 posibles. Además, el equipo liderado por Johan Vásquez suma solo un gol a favor por siete en contra, lo cual habla de los problemas que tienen en campo propio y rival.

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Del otro lado de la moneda se encuentra el Frosinone, equipo que tiene como objetivo no descender en Italia y que ha sorprendido a propios y extraños al registrar dos victorias en tres compromisos, por lo que ahora mismo está peleando por puestos europeos en la Serie A.

Cabe decir que, pese a ello, el Genoa disputará este partido en su casa, por lo que es el favorito a quedarse con los primeros tres puntos de la mano de un Johan Vásquez que se ha convertido en uno de los elementos más importantes de la plantilla gracias a su calidad y liderazgo.

¿Dónde ver EN VIVO el juego entre Genoa y Frosinone?

El Genoa regresará a su cancha para disputar la Jornada 4 de la Serie A 2026 - 2027 con el objetivo de sumar su primera victoria ante el Frosinone. Este duelo, a llevarse a cabo en el Luigi Ferrari, está programado para hoy sábado en punto de las 7 de la mañana, y para disfrutarlo solo tienes que sintonizar Disney Plus.