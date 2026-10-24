Genoa vs Venezia; la hora para VER EN VIVO a Johan Vásquez en la Jornada 8 de la Serie A

La Jornada 8 de la primera división de Italia finalmente ha llegado, y sin duda uno de los compromisos que más llaman la atención es aquel que tendrá como protagonista al mexicano Johan Vásquez, quien seguramente será titular en el duelo entre el Genoa y el Venezia.

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Es así como, durante este domingo, el Genoa se jugará uno de los partidos más importantes de esta temporada cuando se mida al Venezia en un duelo de poder a poder en la zona baja de la tabla general. Por tal motivo, vale conocer más respecto al club de Johan Vásquez.

¿Cómo le ha ido a Johan Vásquez en la temporada actual con el Genoa?

Lo primero a tener en cuenta es que Johan Vásquez se ha vuelto un elemento imprescindible en el sistema táctico del club, al grado de que el mexicano ha disputado casi todos los minutos en la temporada actual siendo referente y capitán en la zona defensiva del club.

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Tristemente para su causa, a nivel colectivo el Genoa ha batallado en demasía en la temporada y para muestra de ello está lo ocurrido el fin de semana pasado cuando, tras un gran primer tiempo, el club terminó cayendo por 2-0 frente a la Roma, uno de los líderes de la Serie A.

Actualmente, el Genoa de Johan Vásquez se encuentra en la posición 18 de la tabla general en Italia al registrar 4 unidades después de un triunfo, un empate y cinco derrotas, por lo que el partido frente a Venezia resulta fundamental toda vez que se enfrentarán al colero de la Serie A.

¿Cuándo y dónde ver a Johan Vásquez en el Genoa vs Venezia?

Será durante este domingo que el Genoa de Johan Vásquez volverá a la acción en la Jornada 10 de la Serie A cuando reciban en su cancha al Venezia, en partido que comenzará en punto de las 8 de la mañana y que se podrá apreciar a través de las pantallas de Disney Premium.