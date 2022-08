George Kittle es amante de la lucha libre, del tequila y Los Cabos

Los 49ers de San Francisco y los Cardenales de Arizona se enfrentarán en el Estadio Azteca, en el regreso de la NFL a México el próximo 21 de noviembre. En conferencia de prensa, George Kittle, del cuadro californiano admitió que está enamorado de México y de su cultura.

Al ala cerrada de los 49 eres se lo ha visto festejar y usar mascaras de lucha libre en varias ocasiones y admitió para Azteca Deportes , quien es su luchador favorito.

“Mi personaje favorito de la lucha libre es Pentagón Jr, es de donde saque mi festejo. Lo he visto en varios partidos, también lo he conocido, de hecho nos hemos cambiado jersey por mascaras”. Además, Kittle agregó “Es fantástico, me encanta verlo en sus luchas es intenso y es muy consistente desde siempre, lo admiró por todos los años que lleva luchando, desde que lo empece a ver hasta ahora es igual en el Ring. Definitivamente es mi luchador favorito. “

VIDEO | Pentagón Jr. tiene una amistad coon George Kittle, uno de los mejores en toda la NFL

Kittle ya se imagina festejando en el Estadio Azteca

Sobre como festejaría en el Estadio Azteca si hace un touchdown no tuvo ni la menor duda.

“Me gustaría hacer alguna celebración de lucha libre, pero buscaremos algo, como ponerme una máscara y sé que algunos compañeros saben algunos movimientos de lucha, pero encontraremos algo para divertirnos, tal vez pueda esconder una máscara de lucha libre en alguna parte y lanzarla después de un touchdown”.

Por último, Kittle confesó que la Lucha Libre no es lo único de la cultura mexicana que ama, el tequila es otra cosa que lo apasiona.

“Oh woow tequila es lo mejor que hay por lejos, o mejor, yo amo el tequila. Tengo que decirles que yo voy a Cabo casi todos los años, me encanta el mar y las puestas de sol son increíbles”. Además, se declaró fanático de Cabo “Soy un gran fan de Cabo y también he estado en Puerto Vallarta, es un lugar sumamente humedo, sude demasiado todos los días era de los que más sudaba pero lo amé. El clima es espectacular, el mar increible y es muy fácil para nosotros viajar desde San Francisco” cerró el referente de los 49ers de San Francisco.