Gerard Piqué se burla del Mundial que tuvo la Selección Mexicana

Gerard Piqué sigue en el ojo del huracán. El exfutbolista del Barcelona y de la Selección Española, volvió a estar en boca todos, luego de unas polémicas declaraciones sobre el fracaso que tuvo México en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El exjugador estuvo con su compatriota Ibai Llanos, uno de los influencers más importantes del momento. El streamer organizó en conjunto junto con otros talentos un torneo de futbol 7, que reunirá varias estrellas del balompié internacional, llamado Kings League.

Comentaristas de Azteca Deportes se enfrentan en Qatar | Cascarita Azteca

Te puede interesar: ¿Cómo obtener el Fan ID para entrar a los estadios de la Liga MX?

¿Qué es la Kings League de Ibai Llanos?

Dicho certamen se jugará el próximo 2023, y tendrá la participación de capitanes como Iker Casillas, el Kun Agüero, exfutbolistas internacionales; además contará con la mexicana ‘Rivers', una de las streamers más famosas del mundo, y Juan Guarnizo, quien es colombiano, pero vive en Monterrey desde hace varios años.

Piqué se burla de la Selección Mexicana tras su participación en Qatar 2022

A lo largo de los días, los capitanes de los conjuntos han ido anunciando sus respectivos fichajes para este torneo sin precendetes. De hecho, el azteca Javier ‘Chicharito’ Hernández, formará parte del conjunto de Ibai.

Por su parte, la mexicana, ‘Rivers’, no ha hecho anuncio de ningún refuerzo para el certamen, y fue ahí, donde Piqué hizo el comentario que molestó a la afición de nuestro país.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la selección en el Mundial”, aseguró el exdefensa central.

Te puede interesar: El mensaje de Ángel Di María a su esposa previo a la Final que emociona a toda Argentina

Los seguidores de la Selección Mexicana reaccionaron de inmediato ante los comentarios del exfutbolista, con varios insultos e incluso le recordaron lo que sucedió hace algunos meses, de la separación que tuvo con Shakira, por una supuesta infidelidad.