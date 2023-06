Vuelven a ‘plantar’ al América tras interés por este futbolista de Europa

Gerardo Arteaga generó mucha expectativa en la afición azulcrema, luego de que diversos medios pusieran su nombre entre la baraja del América para reforzar su plantilla para el Apertura 2023. Haber quedado en una nueva Semifinal, ha motivado al club a realizar fichajes agresivos para elevar la calidad del equipo y pelear por la 14 que tanto han buscado en los últimos torneos.

Ante la posibilidad de que el futbolista llegue a la Liga MX procedente del futbol de Europa, el mismo Gerardo Arteaga ha concedido una entrevista en un canal de Youtube, para dar a conocer toda la actualidad de su posible fichaje por el América para la siguiente temporada.

Las palabras de Gerardo Arteaga sobre el interés de América

El futbolista del Genk de la liga belga, habló para un canal de Youtube sobre el posible interés de América para su llegada a la Liga MX, a lo que el ex futbolista de las inferiores de Santos Laguna no dudó en externar una respuesta concreta. Pues el futbolista de la Selección Mexicana dijo que sus metas a mediano y largo plazo no sólo es seguir en Europa, sino probar suerte en alguna de las mejores ligas del mundo; tales como LaLiga o la Premier League.

“Si vi en internet los rumores, pero yo no sé nada. No me han dicho nada. Yo quisiera seguir en Europa, claramente. Si me llegas ofertas de acá (Europa), prefiero seguir acá. Mi objetivo es dar un salto a una liga mejor. He estado jugando muy bien; igual si me toca estar en el club, lo voy a seguir haciendo, pero mi inspiración, mi motivación, es dar un salto a otro reto de Europa”, dijo Gerardo Arteaga en entrevista.

Gerardo Arteaga culmina contrato con el KRC Genk de Bélgica a finales de junio de 2023 y aunque su principal intención es continuar en Europa, tampoco descartaría una posible llegada a algún club grande de la Liga MX, en caso de contar con alguna oferta importante de Europa, el mexicano escucharía propuestas y no descarta llegar un día al Club América en el futuro... “A final de cuenta, uno no es el que decide”.