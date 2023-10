Gerardo Arteaga responde a los rumores sobre su llegada al América

Gerardo Arteaga es uno de los representantes de la legión mexicana en el futbol europeo: el defensa defiende los colores del Genk en Bélgica; sin embargo, diversos reportes revelaban la posibilidad de su regreso a la Liga BBVA MX para defender los colores del Club América; ahora, el futbolista nacido en Zapopan respondió a los rumores.

A través de un entrevista con los micrófonos de TV Azteca Deportes, Gerardo Arteaga respondió a los rumores de su llegada al Club América, equipo que lo tendría como posibilidad para ocupar una de sus laterales en la defensa: el actual jugador del Genk respondió de manera contundente a la pregunta.

La respuesta de Gerardo Arteaga sobre los rumores que lo vinculan con el Club América

“Yo no supe, la verdad, nada de ese tema; hay muchos temas que solo son rumores, a mí, personalmente, a veces no me los comentan y en mis planes y mi mente está permanecer en Europa, mantenerme todavía un tiempo más allá", fueron las palabras de Gerardo Arteaga ante los reportes que lo vincularon con el Club América.

Actualmente, Kevin Álvarez y Luis Fuentes ocupan las laterales del Club América; sin embargo, otro de los rumores que habría circulado es que el de 37 años de edad no extendería su contrato con el club; por lo tanto, la directiva habría empezado a buscar su reemplazo en el mercado.

Las palabras de Gerardo Arteaga fueron durante su concentración con la Selección Mexicana, donde enfrentarán a Ghana y Alemania, en duelos amistosos, en su actividad correspondiente a la fecha FIFA de octubre 2023; ambos compromisos serán transmitidos a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, el próximo sábado 14 y martes 17 de octubre, respectivamente.