Gerardo Espinoza envió un polémico mensaje a Óscar García

En la antesala del esperado Clásico Nacional, el nuevo estratega de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Gerardo Espinoza, ha lanzado una declaración que ha resonado en el entorno rojiblanco.

Durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el América, Espinoza fue cuestionado sobre las dudas que rodean su nombramiento, dada su falta de experiencia en la Primera División. Su respuesta, sin embargo, dejó entrever una crítica hacia el trabajo realizado por el cuerpo técnico anterior, encabezado por el español Óscar García, quien fue cesado tras apenas 10 jornadas del Clausura 2025.

“Soy un técnico de mucho trabajo”, afirmó Espinoza, “Cuando veo el plantel, me parece que falta eso precisamente, mucho trabajo, una idea conjunta, ir todos a lo mismo, trabajar o continuar mejorando todavía el compañerismo, que haya buen ambiente, todo ese tipo de situaciones”. Estas palabras, aunque no mencionan directamente a García, sugieren una falta de integración y esfuerzo en el equipo durante la etapa anterior.

El flamante estratega de Chivas, enfocado en trabajar

Espinoza también hizo hincapié en la importancia de dejar de lado las dudas y centrarse en el trabajo: “Si hay dudas, si hay muchísimas situaciones, esas me parece que tienen que ser ajenas a mí, a mí me compete simplemente el hecho de llegar trabajar, dar lo mejor de mí, buscar que los resultados sean los que hablen a final de cuentas. Entonces me mantengo tranquilo en todo eso”.

El técnico reconoció la dificultad de enfrentar al América en una serie de tres clásicos consecutivos, pero se mostró confiado en las capacidades de su equipo: “Y efectivamente es una trilogía complicada, pero tampoco es imposible”.

Hoy comienza la trigolía de Clásicos

El Clásico Nacional, correspondiente a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, se disputará este miércoles en el Estadio Akron, marcando el inicio de una serie de tres enfrentamientos consecutivos entre Chivas y América.

