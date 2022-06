Gerardo Martino contento con el funcionamiento de México

La selección mexicana terminó su gira por los Estados Unidos con un balance de una victoria, un empate y una derrota de cara a la Copa del Mundo de Catar 2022, que sostendrán el conjunto azteca a finales de año.

¿La culpa es de Gerardo Martino? | El Dictado

Gerardo “Tata” Martino, director técnico de México, mencionó sentirse satisfecho por el rendimiento de la selección en esta gira y que en estos tres enfrentamientos se logran obtener nuevas conclusiones.

Te podría interesar: 16 jugadores dejan la concentración de la Selección Azteca

“En la parte futbolística creo que hay conclusiones que tienen que ver con lo colectivo, con sistema de juego a utilizar, entender y ratificar que hay un sistema más corto, hay otros conclusiones a nivel individual producto de traer 38 futbolistas, muchos chicos relativamente nuevos pudieron jugar en alguno de los partidos, entonces tanto en lo colectivo como lo individual hay cosas muy interesantes, tenemos que hacer un análisis y dentro de ese análisis sacar conclusiones, porque para eso son estos partidos en estos cinco meses que quedan por una Copa del Mundo”, confesó el entrenador argentino.

Martino admitió que la selección mostró rostros distintos en contra de Nigeria, Uruguay y Ecuador

En esta gira la selección mostró distintos rostros a lo largo de estos tres encuentros, situación que el “Tata” admitió, pero no le preocupa debido a que considera que enfrentarse a países de esta exigencia es beneficioso.

Te podría interesar: Mucho pesimismo y mala vibra desde afuera: Andrés Guardado

“Yo creo que cada uno de los partidos fue diferente, hablo en cuanto a generar situaciones y a la conclusión de situaciones, sobre todo el primer tiempo con Uruguay que fue un partido parejo, elaboraste un cierto lugar de la cancha y no falta la definición sino la profundización, es lo que nos faltó, en el partido con Nigeria y hoy nos faltó finalización porque son las situaciones que tuvimos, la tuvo Andrés con un cabezazo en el primer tiempo, incluso la tuvo Tecatito, la tuvo Raúl, y no logramos concretar a pesar de tener esas situaciones, no hay que definir a la totalidad de los partidos como si tuviéramos una problemática similar, yo creo que muchas veces, la mayor de las veces, convertimos poco, hay veces que no es un problema de definición sino un problema de elaboración, de profundización en los últimos 30 metros.”

México romperá filas parcialmente, debido a que algunos jugadores partirán a sus respectivos equipos para empezar sus pretemporadas, pero otros en su mayoría de la Liga BBVA MX se mantendrán bajo las órdenes de Martino para los enfrentamientos de la Nations League en contra de Jamaica y Surinam.