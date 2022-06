Gerardo Martino prefiere esperar al Mundial antes de pensar en renovar

El Tata Martino es cauto y piensa solamente en Qatar 2022 . Sin embargo, agradeció las palabras del director deportivo Gerardo Torrado, quien consideró que mantener otro proceso al Tata podría ser positivo para el conjunto azteca.

“Agradecido por la confianza de Gerardo y del presidente (De Luisa). Es un tema que en otras oportunidades me lo han hecho saber y les digo, no hay ninguna posibilidad de que en estos momentos nos distraigamos con cuestiones que tienen que ver con el futuro, no voy a ir más allá de lo que corresponda. Hay demasiado trabajo que hacer todavía y lo tenemos por delante como para distraernos con otro tema que no sea el Mundial” expresó Martino en conferencia de prensa.

México se encuentra en Jamaica para disputar el quinto y último compromiso de una gira de verano que lleva con un mes de duración que incluyó victorias ante Nigeria, Surinam; empate con Ecuador y derrota ante Uruguay.

“Obviamente el partido con Nigeria y el partido con Ecuador hubo momentos que me resultaron muy interesantes del equipo, no sostenidos demasiado a lo largo de los 90 minutos pero muy interesantes como para pensar que podemos retomar la ilusión y recuperar el nivel que nos permita tener mayores expectativas” dijo el estratega argentino.

Los dirigidos por Gerardo Martino vuelven a sus clubes

Tras el partido de este martes en Kingston, el conjunto mexicano romperá filas para que los jugadores reporten con sus clubes a pretemporada. El siguiente llamado será a finales de agosto para el amistoso contra Paraguay que se disputará en Atlanta.

“El partido con Paraguay no es fecha FIFA y lo jugaremos con futbolistas de la Liga MX, seguramente va a haber mayoría de futbolistas que han estado en esta gira y probablemente alguna cara nueva, no sé si tantas caras nuevas, pero alguna que otra va a haber porque es el último partido donde podemos ver algo que nos genere algún tipo de expectativa e inquietud” finalizó el entrenador de México.

