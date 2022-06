Gerardo Martino explica por qué no llama a jugadores del Atlas

Aunque el discurso de Gerardo Martino siempre ha descartado que haya gente sin cabida en la Selección Mexicana, son pocas las veces que ha hecho referencias sobre un futbolista o un club. En su más reciente, convocatoria, fue cuestionado sobre la ausencia de elementos que militan en el Atlas, bicampeón de la Liga BBVA MX.

“Las puertas están abiertas para todos. Circunstancialmente, llama la atención que gana los dos torneos y no tiene futbolistas en selección. El Atlas, en estructura, tiene muchos extranjeros, la columna vertebral, pero no puede haber convocatoria masiva de futbolistas que no estuvieron. Las puertas, cerradas para ningún jugador, ni de Atlas ni de otro equipo”, explicó en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Con Lewandoswki, Polonia derrotó a Gales en la Nations League

Alexis Vega explica la cláusula que tiene con Chivas para ir a Europa

Gerardo Martino descarta similitudes entre Uruguay y Argentina

La siguiente prueba del combinado azteca se jugará ante Uruguay y, contrario a la opinión del director técnico nacional, algunos consideran que sirve para sondear el estilo que se practica en el Cono Sur y, específicamente, en Argentina, rival de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Sinceramente, no pude verlo (el partido entre Argentina e Italia), no puedo hacer comentario. Uruguay no marcaría similitud a Argentina, salvo que son sudamericanos y excelentes individualidades, pero, en la parte colectiva, se mueven de manera distinta”, dijo el ‘Tata’, cuando fue preguntado al respecto.

Aunque tener a la escuadra charrúa y a la ecuatoriana como sinodales luce como un buen parámetro para la Selección Azteca, el timonel argentino admitió que su escenario ideal para estos amistosos incluía a un adversario de la UEFA.

“Conseguimos rivales que podemos conseguir y no siempre se pueden elegir los que necesitamos, lo armamos junto con la secretaría técnica y, a los rivales de la eliminatoria, intento pero no siempre se consigue y no es fácil. Nos está costando conseguir esta temporada amistosos, pasa exclusivamente por la disponibilidad de otras selecciones. Nos hubiera gustado jugar con europeos en esta ventana y ellos tienen Nations League”, apuntó.

La siguiente parada oficial para Martino y sus pupilos es la Nations League, un torneo que ha recibido críticas desde varios puntos por una supuesta intrascendencia que le fue mencionada al estratega, quien aprovechó para señalar una falencia en los calendarios del equipo que dirige.



“Es como una Copa Oro, hay que jugarla. México, normalmente, clasifica a la Copa del Mundo, pero en los cuatro años, juega con rivales de la zona y eso a México le está faltando: intercambiar más partidos para un crecimiento al enfrentar a rivales con mucha jerarquía”, finalizó.

Te puede interesar: Gerardo Arteaga sería buscado por dos equipos de la Serie Aro las