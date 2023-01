Gerardo Martino detalla puntos a mejorar del futbol mexicano

El proceso de Gerardo Martino con la Selección Mexicana será recordado como el que rompió una racha de siete mundiales consecutivos calificando a octavos de final en las Copas del Mundo. El cuadro azteca que dirigió el ‘Tata’ quedó eliminado en la fase de grupos de Qatar 2022 tras empatar con Polonia, perder con Argentina y vencer a Arabia Saudita. Tras el tercer partido en Medio Oriente, el técnico argentino aceptó el fracaso y dio por terminado el ciclo al frente.

El mensaje que dio el ‘Tata’ Martino contra Argentina | Protagonistas Extra

Te puede interesar: ¿De qué tratará el primer capítulo de ‘Inmortal’?

Gerardo Martino rompe el silencio con el futbol Mexicano

Dos meses después de aquel momento, Martino habló para la radio de Paraguay, en donde expresó uno los puntos que le parecen claves en el desarrollo del futbol en México.

“En México pasa algo particular y es que se dan ventas internas, de club a club, en las que el futbolista vale 8 o 10 millones de dólares. No me imagino en el mercado argentino que un jugador valga 8 o 10 millones y no tenga mercado internacional. En México se da esta particularidad, instituciones muy grandes y sólidas, que pagan mucho dinero, hay ventas muy importantes pero son futbolistas que deberían salir y no tienen mercado europeo. Eso daña un poco porque queda todo en casa y el futbolista no termina de crecer ni formarse” declaró Martino.

Te puede interesar: Los “bombazos” que nunca explotaron en la LIGA BBVA MX

Este será el futuro de Gerardo Martino en el futbol

Martino, con experiencias mundialistas con Paraguay y México, además de periodos con la Selección Argentina y Barcelona, ha tomado un respiro de los años ajetreados que vivió al frente del combinado azteca. Dejó entrever que todavía no tiene ofrecimientos para volver a los banquillos.

“Me parece lógico tener una pausa más prolongada. No demasiado, porque depende de las cosas que puedan ir aconteciendo. Si son oportunidades que uno considera importantes, eso no puede manejar el tiempo, pero me parece lógico parar un poco, vaciar la cabeza y resetear. Me parece oportuno parar un poco la pelota, analizar para estar listo y comenzar de nuevo” finalizó el entrenador argentino.