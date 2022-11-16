Todos los jugadores del proceso de Gerardo Martino hasta Qatar 2022

Gerardo Martino ha sido director técnico de la Selección Mexicana desde 2019, en lo que ha dirigido un total de 62 encuentros, de los que ha ganado 41, empatado 11 y perdido 10. Desde que comenzó su proceso, ha llamado a un total de 113 jugadores distintos para llegar al momento que vive ahora: el Mundial de Qatar 2022.

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

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Durante este trayecto de tres años, el ‘Tata’ probó a 12 porteros, 41 defensas, 32 mediocampistas y 28 delanteros. Su primera convocatoria fue en febrero de 2019, para un microciclo. En esa ocasión llamó a puros jugadores de la Liga BBVA MX. De esa lista, sólo continuaron en el proceso: Roberto Alvarado, Edson Álvarez, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Henry Martin, César Montes, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Jorge Sánchez y Alexis Vega.

Semanas después, el entrenador argentino realizó su primera convocatoria mezclada entre jugadores de Europa de y de la liga mexicana para afrontar una fecha FIFA. Ahí, dirigió sus primeros partidos en el banquillo del cuadro azteca.

De ese llamado, continúan hasta hoy: Nestor Araujo, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Héctor Moreno, Guillermo Ochoa, más algunos repetidos de la lista de la Liga MX.

Los olvidados de Gerardo Martino en la Selección Mexicana

Entre este centenar de jugadores que probó Martino en su proceso mundialista también hubo jugadores que no dieron el ancho y quedaron fuera del camino, por lo que no fueron contemplados ni para la prelista de 31 para el tramo final de Qatar 2022.

Algunos son: Fernando Beltrán, Sebastián Córdova, Jonathan dos Santos, Jonathan Orozco, Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Rodolfo Pizarro, entre otros.

Todos los convocados por Gerardo Martino desde 2019

Porteros: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Hugo González, Jonathan Orozco, Gibrán Lajud, José Hernández, Sebastián Jurado, Luis Malagón, Carlos Acevedo, David Ochoa y Raúl Gudiño

Defensas: Hiram Mier, César Montes, Jesús Gallardo, Jesús Angulo, Carlos Salcedo, Luis Rodríguez, Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Héctor Moreno, Diego Reyes, Néstor Araujo, Miguel Layún, Fernando Navarro, Ismael Govea, José Esquivel, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga, Adrián Mora, Alan Mozo, Luis Romo, Kevin Álvarez, Vladimir Loroña, Aldo Cruz, Cristian Calderón, Gilberto Sepúlveda, Alejandro Gómez, Osvaldo Rodríguez, Víctor Guzmán, Alejandro Mayorga, Julio Domínguez, Haret Ortega, Julián Araujo, Emilio Lara, Luis Olivas, Israel Reyes, Salvador Reyes, Jordan Silva, Omar Campos, Jonathan Gómez, Arturo Ortiz y Luis Reyes

Medios: Juan Pablo Vigón, Carlos Rodríguez, José Juan Vázquez, Jesús Dueñas, Orbelín Pineda, Víctor Guzmán, Andrés Guardado, Diego Lainez, Jonathan dos Santos, Erick Gutiérrez, Iván Rodríguez, Jairo Torres, Ulises Cardona, Francisco Figueroa, Erick Aguirre, Jonathan González, Alan Medina, Adrián Lozano, Eugenio Pizzuto, Héctor Herrera, Ricardo Angulo, Sebastián Córdova, Francisco Venegas, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Omar Govea, Alan Cervantes, Erik Lira, José Ramírez, Erick Sánchez, Arturo González y Jordan Carrillo

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Delanteros: Isaac Brizuela, Alexis Vega, Rodolfo Pizarro, Javier Aquino, Henry Martín, Roberto Alvarado, Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Javier Hernández, Jesús Manuel Corona, Luis Montes, Marco Fabián, Uriel Antuna, Paolo Yrizar, José Juan Macías, Jesús Godínez, Roberto de la Rosa, Santiago Giménez, Mauro Lainez, Alan Pulido, Efraín Álvarez, Rogelio Funes Mori, Marcel Ruiz, Alejandro Zendejas, Eduardo Aguirre, Marcelo Flores, Benjamín Galdames y Ángel Zaldívar

