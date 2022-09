El mensaje de Martino para futbolistas que no jugaron en la Fecha FIFA

Durante la gira por Estados Unidos en la que la Selección Azteca enfrentó a sus similares de Perú y Colombia, fueron tres los futbolistas convocados que no tuvieron actividad: Jesús Angulo, Fernando Beltrán y Johan Vásquez. Para ellos, Gerardo Martino tiene un mensaje.

"(Les digo) que, en selección, se compite. Los compañeros que tienes en tu puesto o al lado tuyo tienen la misma o más jerarquía que tú y esto puede pasar. Y de hecho, cuando vas a una Copa del Mundo, ahora que encima vamos 26, en una de esas, cuando te pegas la vuelta, hay ocho o 10 que no tuvieron minutos. Todo jugador de selección, de club lo sabe, no hay que explicarlo”, dijo, al terminar el duelo frente a los cafetaleros, en entrevista con Azteca Deportes.

En redes sociales, cientos de usuarios se refirieron a la falta de actividad de la tercia mencionada y especularon que serían los primeros descartados por el ‘Tata’, algo que él desmintió de manera tajante ante el micrófono de esta televisora.

“Todos los futbolistas que están acá vinieron y se van con posibilidades de ir a la Copa del Mundo, sabiendo que hay cinco de ellos o seis, dependiendo la situación de (Jesús ‘Tecatito’ Corona), que seguramente no van a ir”, aseguró.

El estratega reveló el discurso que utilizó para demostrar la valía de sus dirigidos, especialmente, de los elementos que no son asiduos en su once de arranque.

“Yo siempre trato de decirles algún tema del pasado y les mencioné ellos que, cuando me tocó ir con Paraguay a la Copa del Mundo, en el primer partido, Darío Verón no jugó; en el segundo partido, no jugó; en el tercer partido, no jugó ni un minuto; en los octavos de final, Darío Verón no jugó y, en los cuartos de final, jugó un mano a mano contra (David) Villa”, explicó.

Gerardo Martino asegura que todos tienen oportunidad

En caso de que algún futbolista del combinado mexicano sienta que no tiene cabida o que sus oportunidades se han agotado, ‘Tata’ sentenció: “Cuando hay tantos días de preparación previo, puede haber algún problema, alguna lesión, algún acto de indisciplina o lo que sea y, si ellos están con nosotros, sabiendo que las chances son menores pero están con nosotros, cualquier circunstancia de estas que yo mencioné hace que el reemplazo lo tengamos con nosotros”.