Gerardo Martino ‘le da el avión’ a Miguel Herrera

México se juega el pase al Mundial de Qatar 2022 este miércoles cuando reciba a El Salvador en la cancha del Estadio Azteca. A pesar de que la Selección Mexicana se podría clasificar directo hasta con una derrota, Gerardo Martino no se guardará nada y utilizará a todos los futbolistas disponibles a pesar de que tengan tarjetas amarillas, y que con una más, se puedan perder el primer partido de la Copa del Mundo.

“Nosotros tenemos que enfrentar un partido muy importante donde nos jugamos la clasificación, el estar casi clasificados no significa estar clasificados con lo cual tenemos a disposición, salvo a Héctor Herrera que fue desafectado porque estaba suspendido para este último partido, el resto de los 28 futbolistas están a disposición como para ser contemplados” dijo Martino en conferencia de prensa.

Al técnico argentino se le preguntó su opinión sobre las palabras de Miguel Herrera. “El Piojo” dijo en entrevista que si el Tata “no tiene salud, se tendría que hacer a un lado” en referencia al desprendimiento de retina que aqueja a Martino y del que ya fue operado en dos ocasiones en los últimos 5 meses. La respuesta del entrenador del conjunto azteca fue monosílaba: “Ninguna”

“La situación de viajar depende de la burbuja de gas que todavía tengo (en el ojo) y que no ha desaparecido, en la cirugía de septiembre del año pasado a los 31 días me había desaparecido, esta vez llevo alrededor de los 45 días y todavía no ha desaparecido así que espero que en las próximas semanas esto ya se solucione. Una vez que desaparece la burbuja no tengo imposibilidad para viajar” explicó el ‘Tata’ Martino sobre el padecimiento.

El ‘Tata’ Martino defiende a Raúl Jiménez y ‘Chucky’ Lozano

México solo ha anotado 2 goles en los últimos 4 partidos del octagonal, uno de penal y otro desde tiro de esquina. El tridente de Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona no termina de mostrarse.

“Raúl como Hirving tuvieron un último tiempo muy complicado con dos lesiones bastante anormales para lo que es el fútbol de hoy y con una compleja evolución, mucho tiempo alejados de las canchas y eso indudablemente tiene un costo.

“En medida de que ellos puedan tener continuidad, puedan terminar sanos el año futbolístico, hacer una buena pretemporada e insertarse en el comienzo de la próxima temporada con total normalidad, seguramente volveremos a encontrar en el segundo semestre la mejor versión de ellos para ofrecerle tanto a sus clubes como para ofrecerle a la Selección” finalizó el entrenador de México.

