La declaración del ‘Tata’ Martino que arremete contra la Liga MX

Los Rayados de Monterrey derrotaron con marcador global cinco goles a dos al conjunto del Inter de Miami y avanzaron a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf dejando fuera a Lionel Messi y compañía en el duelo que se disputó en la cancha del Gigante de Acero.

Tras la eliminación del Inter de Miami, su director técnico y ex entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino arremetió contra el futbol mexicano al no reflejar el nivel que muestran sus equipos a nivel de clubes en torneos como el del área en sus combinados nacionales.

La crítica de Gerardo Martino a la Liga MX

"Desde que trabajé en México, siempre me han parecido muy inútil hacer esa comparación, sobre todo porque la MLS tiene muchas reglas que lo complican, por otro lado, de que sirve que el América quede campeón de este torneo si poco aporta a su selección, generalmente sus figuras son extranjeros lo cual no me parece muy relevante para la mejora de un torneo, de la Liga MX o la MLS”, mencionó Gerardo Martino en conferencia de prensa.

Por otro lado el “Tata” dio su opinión sobre los equipos ya instalados en la ronda de semifinales del torneo y mencionó que Pachuca es a quien le ve menos posibilidades de campeonar entre los cuatro equipos que quedan con vida.

“Sigo sosteniendo que al menos en esta instancia accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el mejor futbol mexicano, llámese América, Tigres o Rayados, al Pachuca no lo pongo no porque no me parezca bueno, sino porque la estructura del Pachuca está armando de base de jóvenes”, puntualizó el estratega.

Con este resultado, Inter de Miami queda fuera de la competición internacional y ahora se ocupará en la temporada de la MLS y la Leagues Cup, mientras que el conjunto de Rayados ya piensa en el Clásico Regio del próximo fin de semana.

