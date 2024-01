Estrella de Rayados admite que es un golpe muy duro la salida de Rogelio Funes Mori

Una de las transferencias más sorpresivas del futbol mexicano en los últimos semestres es la salida de Rogelio Funes Mori de los Rayados de Monterrey para llegar a los Pumas de Universidad Nacional en una operación a coste 0 para los del Pedregal; sobretodo cuando Rogelio Funes Mori es el máximo goleador histórico de la Pandilla con 160 goles en su historial, por encima de otros históricos como Humberto “Chupete” Suazo, Aldo de Nigris, Dorlan Pabón o Guillermo “Guille” Franco.

Tras la marcha del México argentino de la Sultana del Norte rumbo a la Ciudad de México ha dejado un gran vacío en los Rayados de Monterrey tanto dentro como fuera de los terrenos de juego y a pesar de la calidad del plantel dirigido por el argentino Fernando Ortiz, Germán Berterame quien es uno de los referentes más importantes de cara al Clausura 2024 admitió en su regreso de Mazatlán el golpe que será ya no contar con Rogelio Funes Mori.

“Es un golpe muy duro (salida de Rogelio Funes Mori) es un golpe que nos afecta a todos pero bueno, fue decisión de él y esperemos que le vaya de la mejor manera, que se lo merece”, comentó Germán Berterame en el Aeropuerto de Monterrey tras haber disputado un encuentro amistoso en la ciudad de Mazatlán en contra de los Cañoneros.

¿Cómo le fue a Rayados en su último partido amistoso?

El último partido amistoso de los Rayados de Monterrey previo a iniciar el Clausura 2024 fue en contra de los Cañoneros de Mazatlán FC en el estadio El Encanto, el resultado del cotejo fue 2-1 en favor de los del norte, con anotación del defensa chileno Sebastián Vegas y el argentino Germán Berterame para terminar la pretemporada de manera invicta.

¿Quiénes lucharán por el puesto que deja Funes Mori en Monterrey?

La competencia por el puesto de centro delantero de los Rayados de Monterrey será de principio entre tres jugadores, el recién llegado del FC Cincinnati de la MLS el México americano Brandon Vázquez, quien no ocupará plaza de no formado en México por su pasado con los Xolos de Tijuana, club que lo formó, Germán Berterame quien se perfila para ser el nuevo dueño de la posición en el once titular del director técnico argentino Fernando “Tano” Ortiz y el uruguayo Rodrigo Aguirre, quien no salió de la institución a pesar del deseo del José Antonio “Tato” Noriega de colocarlo en otro club para liberar un espacio de NFM.

