Líder del vestidor de Rayados mostró su apoyo a Fernando “Tano” Ortiz

Los Rayados de Monterrey llegan a la jornada 3 de la fase de grupos de la edición 2024 de la Leagues Cup con posibilidades de avanzar a la fase de 16avos de final en un duelo de vida o muerte en contra de los Pumas de Universidad Nacional; en el debut de la Pandilla en la competencia entre la Liga BBVA MX y la MLS perdieron en contra del Austin FC por marcador de 0-2.

Los Regiomontanos están en una crisis de resultados, por lo que han surgido supuestos rumores de que el plantel de los Rayados ya no desea estar bajo las órdenes del director técnico argentino Fernando “Tano” Ortiz; en la conferencia de prensa previo a enfrentar a los capitalinos se le cuestionó a Germán Berterame si aún apoyan a su actual entrenador, a lo que respondió “Cien por ciento”, como muestra de apoyo.

Germán Berterame habló sobre su sequía goleadora

Aunado a la falta de triunfos que han tenido los de Nuevo León, sus delanteros han estado con la mecha mojada; uno de ellos es el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame quien se encuentra en la maldición del “7 de los Rayados”.

“Son etapas que el delantero pasa de a veces no entrar o que no quiere entrar, a veces la exigencia de uno mismo el seguir trabajando, creo que los tres en los entrenamientos siempre nos quedamos a trabajar, a lo que nos hace falta y a lo que tenemos que seguir trabajando y después obviamente creo que es futbol, si no quiere entrar vamos a tratar de dar lo mejor en otra dimensión en la cancha, ya sea corriendo, dando lo mejor para el compañero para que la pueda meter otro, creo que eso es clave, ojalá nosotros y creo que el gol va a llegar cuando mejor se lo necesite”, comentó el argentino, ante la falta de goles que ha tenido las últimas semanas.

