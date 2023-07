Cantera americanista en extinción, Germán Villa lo lamenta

La última gran joya de la cantera del América fue Edson Álvarez, quien el 2018 fue clave para obtener la décimo tercera estrella en la historia del club. Desde este descubrimiento de Ricardo Antonio La Volpe, ningún otro canterano americanista ha logrado ser considerado emblema de la institución.

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes, Germán Villa quien llegó desde los 13 años a Coapa y se vistió de azulcrema habló sobre lo pérdida que está la cantera de las águilas en los últimos años.

“A mí la verdad si me ha dolido, me duele cuando veo que tienen que traer un chico de Puebla al América, a un lateral, a quien traigan pero de otro equipo. Te lo prometo me dan ganas de ir a hablar con los chavos de fuerzas básicas y decirles -No les prende, no les motiva, no les enoja que tengan que traer a otro? Y que al final los ves y no son más que la gente que podría estar en fuerzas básicas. Si falta sacar mucho más canteranos.”

Germán desconoce cuales sean las formas de trabajo en la actualidad de las Fuerzas Basicas del Club América, sin embargo recomienda a los Directivos poner más atención al tema.

“Hay que poner mucho énfasis a la gente que esta ahí, la metodología no sé qué pase, pero a mi si me mueve, que tienes que traer a un chico y es un chico normal nada extraordinario.”

Los últimos grandes canteranos que sacó América

En las últimas finales que disputó en América ambas en contra de Cruz Azul (2013 y 2018) tan sólo 4 canteranos fueron titulares, dos en cada una; Raúl Jiménez, Diego Reyes, Diego Lainez y Edson Álvarez.

A pesar de los escases de elementos canteranos en el primer equipo, considera que el trabajo de Santiago Baños como Presidente Deportivo del Club ha sido bueno.

“Yo creo que no ha sido mala. La afición es exigente y quiere que siempre ganen, pero yo les aseguro que se toman las mejores decisiones, que dicen vamos a traer a este y quizá no funciona porque así es el futbol y no se logra a concluir el proyecto con títulos”.

