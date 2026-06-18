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El gesto tranquilizador de Ismael Koné tras sufrir la lesión más escalofriante del Mundial 2026 en Canadá vs. Qatar

El futbolista canadiense recibió una durísima infracción de un catarí y debió ser retirado en camilla

El gesto tranquilizador de Ismael Koné tras sufrir la lesión más escalofriante del Mundial 2026 en Canadá vs. Qatar

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras muchos se preguntaban dónde y en qué estadio jugaban Canadá y Qatar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo concreto es que por un momento el resultado pasó a un segundo lugar. Iban 54 minutos del partido cuando Assim Madibo cometió una infracción durísima sobre Ismael Koné. Y el jugador canadiense salió con una durísima lesión.

Hasta el momento la lesión de Koné en el partido de Canadá vs. Qatar es la más escalofriante del Mundial 2026 por contexto y por las imágenes de cómo quedó su pierna izquierda tras la patada del jugador de Qatar. Tras algunos minutos de trifulcas entre los jugadores y de lamentos por parte de ambos bandos, afortunadamente Koné dio un gesto tranquilizador.

Ismael Koné Canadá - Qatar lesión Mundial 2026

El mediocampista de 24 años salió retirado en camilla y seguramente deba ser trasladado a un sanatorio cercano teniendo en cuenta que la lesión parece ser de gravedad, con una fractura incluida. Afortunadamente mientras salía en camilla, Koné saludaba a la afición local demostrando que se encontraba bien al margen de las escalofriantes imágenes.

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El resultado de Canadá - Qatar a pesar de la durísima lesión

Ismael Koné sufrió una durísima lesión en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Al margen de la pésima noticia, Canadá goleó a Qatar en Vancouver y tiene casi asegurada su clasificación a los 16avos de final.

Ismael Koné Canadá - Qatar lesión Mundial 2026

El calendario de la selección de Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Viernes, 12 de junio de 2026 – Fecha 1 – Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina – Estadio Toronto (Toronto, Canadá) – 13:00 horas — Grupo B
  • Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – Canadá vs. Qatar – BC Place (Vancouver, Canadá) – 16:00 horas — Grupo B
  • Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – Suiza vs. Canadá – BC Place (Vancouver, Canadá) – 13:00 horas — Grupo B
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El calendario de la selección de Qatar para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – Qatar 1-1 Suiza – Estadio Bahía de San Francisco (San Francisco, Estados Unidos) – 13:00 horas — Grupo B
  • Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – Canadá vs. Qatar – BC Place (Vancouver, Canadá) – 16:00 horas — Grupo B
  • Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – Bosnia y Herzegovina vs. Qatar – Estadio Seattle (Seattle, Estados Unidos) – 13:00 horas — Grupo B
Ismael Koné Canadá - Qatar lesión Mundial 2026

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@sportsby_markitoos Fuerte lesion de Ismael Kone🤕🇨🇦 #mundial #futbol ♬ Pool - Stripped - Samia

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