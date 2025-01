Estrella del Cruz Azul sobre eliminación contra el América: “Para mí no fue justa”

A pesar de que la Jornada 2 del Clausura 2025 ya se disputa, en Cruz Azul sigue doliendo la eliminación a manos del América en las semifinales del Apertura 2024, pues en La Noria existía la sensación de que tenían una inmejorable oportunidad de salir campeones de la Liga BBVA MX con Martín Anselmi al frente. Lamentablemente para la fiel cementera, el certamen culminó dramáticamente cuando Rodrigo Aguirre convirtió un penal que envió a los azulcremas a la final.

Al respecto habló Giorgos Giakoumakis como invitado especial en Los Protagonistas, programa estelar de Azteca Deportes. El delantero griego del Cruz Azul confesó su sentir al respecto junto a Christian Martinoli, el Doctor García y Álvaro López Sordo. Aunque dio a entender que el sistema de competición doméstico no es el más justo, también fue honesto sobre el desempeño de ‘La Máquina’ en la vuelta de las semifinales.

“No fuimos muy enfocados y fue detalles que no pueden faltar en estos partidos, concentración (...) pero el sistema que tienen en el torneo, porque puedes terminar el torneo con récord y es posible 10 o 20 puntos, diferencia con el segundo, y después con un partido mal, estás fuera”, dijo el atacante que llegó a la capital mexicana proveniente de del Atlanta United.

Confesó que vencer al América, que los dejó sin la posibilidad de alzar el campeonato en la final del Clausura 2024, hubiese sido sumamente importante para la fanaticada de Cruz Azul pero al final no pudieron darle esa alegría a los suyos.

¿Qué pasó contra el América?😱



Giakoumakis explica que sucedió en la semifinal ante las Águilas #ConLosProta pic.twitter.com/74wiNCfX7Q — Los Protagonistas (@losprota) January 17, 2025

“Para mí no fue justa (la eliminación) porque trabajamos mucho en este torneo, primeros seis meses y con este récord de puntos, no puedes vivir después normal, como si no pasa nada”, se sinceró el europeo.

¿Cuándo enfrenta Cruz Azul al América en el Clausura 2025?

Será hasta el sábado 12 de abril cuando el Cruz Azul pueda cobrarse una especie de revancha contra el América por la eliminación en las semifinales del Apertura 2024. Se medirán en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes bajo el marco de La Jornada 15 del Clausura 2025.



