Fuerte pelea en la Atalanta tras eliminación de Champions League

Oscuridad en Bérgamo tras la sorpresiva eliminación de la Atalanta en la UEFA Champions League a manos del Brujas de Bélgica. A la eliminatoria perdida se le suma una fuerte pelea de declaraciones entre dos pilares del club italiano; su técnico Gian Piero Gasperini y una de las estrellas; Ademola Lookman.

El estratega de la ‘Dea’ no se guardó nada contra su futbolista (quien falló un tiro desde los 11 pasos en el partido de vuelta): “Lookman no debía lanzar ese penalti, es uno de los peores lanzadores que he visto. Tiene un récord francamente terrible, incluso en los entrenamientos, convierte muy pocos.

Mateo Retegui y Charles De Ketelaere estaban allí, pero Lookman, en un momento de entusiasmo tras marcar, decidió lanzar el balón, y fue un gesto que no aprecié en absoluto”, mencionó el estratega de la Atalanta en conferencia de prensa post partido.

Poco tiempo pasó para que Ademola respondiera a las palabras de su aún técnico. ''Ser señalado de la manera en que lo he sido no solo duele, sino que también me parece profundamente irrespetuoso, especialmente por el enorme esfuerzo y compromiso que siempre he puesto cada día para ayudar a traer éxito a este club y a los increíbles aficionados de Bérgamo.’', confesó el jugador de Nigeria.

Cabe destacar que, Lookman ha sido uno de los futbolistas más destacados de la Atalanta en la presente temporada y para ello solo basta ver sus números en la actual Champions League. Cinco goles y dos asistencias en siete partidos disputados en el certamen continental para el jugador africano, quien está en la mira de varios gigantes de Europa.

A sus 27 años, el canterano del Charlton Athletic está valuado por Transfermakt en 55 millones de euros y ha sido relacionado con el Manchester United y más puntualmente con el Paris Saint Germain de Luis Enrique.