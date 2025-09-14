deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

New York Giants 13-17 Dallas Cowboys: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 14 de septiembre, partido de la semana 2 de la temporada regular 2025 de la NFL; marcador online

Los Dallas Cowboys reciben la visita de los New York Giants en un atractivo duelo divisional de la Semana 2 en la NFL; Dak Prescott y compañía buscan el primer triunfo

Cowboys, dak prescott
Azteca Deportes
Ritual NFL
Compartir

Duelo de equipos necesitados de una victoria, los Dallas Cowboys reciben la visita de los New York Giants este domingo 14 de septiembre en el AT&T Stadium. Los Vaqueros perdieron en el duelo inaugural ante Filadelfia, mientras los neoyorkinos fueron derrotas por los Washington Commanders. La escuadra de Dak Prescott, sin embargo, lució bien en su presentación y parte como favorita este fin de semana.

Por su parte, Russell Wilson buscará enderezar el camino después de una muy pobre actuación en la capital de los Estados Unidos, el veterano lanzó 20 pases incompletos en su primer juego con Nueva York y se fue sin touchdown. Por si fuera poco, los Giants permitieron 20 yardas por tierra y hoy enfrentarán a Javonte Williams, que anotó dos veces por esa vía en Filadelfia.

CeeDee Lamb deberá mejorar después de dejar caer algunas pases clave en la derrota de los Vaqqueros, el receptor superó las 100 yardas pero tuvo errores cruciales.

Dallas Cowboys
New York Giants (Pertenece a NFL)
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
Opening Super Bowl 2025
Ritual NFL
Comienza la fiesta del Super Bowl LIX | Ritual NFL
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de Jalen Hurts! Chiefs 0-7 Eagles | Super Bowl LIX
Super Bowl LIX El Ritmo del Ritual
Ritual NFL
Super Bowl LIX | El Ritmo del Ritual | Día 2
×
×