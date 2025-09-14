New York Giants 13-17 Dallas Cowboys: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 14 de septiembre, partido de la semana 2 de la temporada regular 2025 de la NFL; marcador online

Duelo de equipos necesitados de una victoria, los Dallas Cowboys reciben la visita de los New York Giants este domingo 14 de septiembre en el AT&T Stadium. Los Vaqueros perdieron en el duelo inaugural ante Filadelfia, mientras los neoyorkinos fueron derrotas por los Washington Commanders. La escuadra de Dak Prescott, sin embargo, lució bien en su presentación y parte como favorita este fin de semana.

Por su parte, Russell Wilson buscará enderezar el camino después de una muy pobre actuación en la capital de los Estados Unidos, el veterano lanzó 20 pases incompletos en su primer juego con Nueva York y se fue sin touchdown. Por si fuera poco, los Giants permitieron 20 yardas por tierra y hoy enfrentarán a Javonte Williams, que anotó dos veces por esa vía en Filadelfia.

CeeDee Lamb deberá mejorar después de dejar caer algunas pases clave en la derrota de los Vaqqueros, el receptor superó las 100 yardas pero tuvo errores cruciales.