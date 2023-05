André-Pierre Gignac subió un video cantando Peso Pluma

El delantero francés André-Pierre Gignac, se volvió viral después de publicar un video en sus redes sociales en el que sale cantando una canción que interpreta el famoso artista, Peso Pluma.

Gignac demostró que no es solo bueno dentro del terreno de juego, sino que también tiene un talento para cantar. El atacante se volvió viral y recibió comentarios siendo felicitado por varios seguidores por su interpretación. Carlos Hermosillo, se unió a las felicitaciones y le comentó “Grande goleador”.

Aunque, otro sector de personas aprovechó para pedirle al delantero que perdonará a la afición Tigre y que ya empezará a festejar los goles.

En el video se puede apreciar a Gignac sentado en el campo del Estadio Corregidora, con unos audífonos morados puestos y cantando ‘Ella Baila Sola’. El delantero cantó la estrofa de “Compa, ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa’ mi. Que todos andan mirándola como baila”.

La canción se ha vuelto muy popular por el gran éxito que está teniendo el artista Peso Pluma, o también conocido como Hassan Emilio Kabande Laija.

Peso Pluma quería ser jugador profesional

Peso Pluma se caracteriza por cantar corridos tumbados, y en las últimas semanas confesó en el podcast de Jesús Angulo que pudo ser jugador profesional y llegó a tener entrenamientos en las fuerzas básicas de Chivas en Verde Valle junto José Juan Macías.

“Mi sueño siempre fue ser futbolista y caímos acá por obras del destino. Cuando iba en la prepa pues ya no le di por ahí. Jugué en básicas de Chivas ahí en Verde Valle, entrenaba con José Juan (Macías), pregúntale. Jugaba de volante derecho. Era correlón, pero me valía, no iba a los entrenamientos”.

