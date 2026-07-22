No solo es el DT: cómo está conformado el cuerpo técnico de los equipos de la Liga BBVA MX

La conducción de un plantel profesional de fútbol en la actualidad exige una estructura de trabajo interdisciplinaria para responder a la alta competencia. La figura del DT representa la cabeza visible de un grupo de profesionales especializados en diversas tareas del rendimiento deportivo. Actualmente, estos grupos de trabajo se reflejan en los distintos equipos de la Liga BBVA MX, ya que todos los cuerpos técnicos están integrados por varias personas.

El entrenador que dirigió al Tri y estaría cerca de volver a ser protagonista en la Liga BBVA MX|Getty Images

La mayoría de los equipos de la Liga BBVA MX adaptaron modelos europeos para consolidar cuerpos técnicos formados por múltiples colaboradores en el campo de juego. El análisis semanal de los partidos requiere la integración de especialistas en preparación física, táctica, medicina deportiva y análisis de datos. La división de tareas dentro del cuerpo técnico permite abordar cada detalle de la preparación de los futbolistas de manera personalizada. Esta organización profesional busca optimizar el rendimiento colectivo y reducir el margen de error durante los noventa minutos de juego.

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El entrenador, la cabeza de un equipo que acompaña atrás en la Liga BBVA MX

La estructura técnica en los equipos de la primera división mexicana abarca diversos roles clave detrás del entrenador principal. Los auxiliares técnicos colaboran de forma directa en el diseño de las tareas tácticas y en la corrección de movimientos durante las sesiones de entrenamiento. La preparación física queda a cargo de especialistas que diseñan los planes de carga de trabajo, la prevención de lesiones y la recuperación posterior a los partidos.

Los entrenadores de porteros desarrollan rutinas específicas para los guardametas con el objetivo de potenciar sus reflejos y la salida con los pies. Por su parte, los analistas de video recopilan las métricas del propio equipo y estudian las fortalezas de los rivales a enfrentar en la Liga BBVA MX. Asimismo, el departamento médico incluye fisioterapeutas, nutricionistas y psicólogos deportivos para atender la salud integral de los atletas. La coordinación entre todas estas áreas garantiza que la plantilla llegue en óptimas condiciones a la jornada del fin de semana.