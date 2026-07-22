Richard Ledezma: cuál es el sueldo del jugador de Chivas

La Liga BBVA MX volvió al ruedo y así también lo hicieron las Chivas de Guadalajara, que sufrieron una derrota de local ante el Toluca por 2-0. La participación de Richard Ledezma se llevó todos los reflectores por parte de los aficionados y medios deportivos. Tal es así que las plataformas de estadísticas y salarios del portal AiScore revelaron los detalles sobre los ingresos contractuales del futbolista con raíces mexicanas.

Los datos financieros reportados indican que Richard Ledezma percibe un sueldo anual cercano a los 600,000 dólares dentro de la estructura salarial de Chivas. Esta cifra se traduce en un ingreso mensual aproximado de 50,000 dólares para el volante nacido en Estados Unidos. El contrato del jugador incluye además bonos por rendimiento individual, minutos disputados en el terreno de juego y objetivos colectivos alcanzados. Cabe destacar que para el estratega argentino, Gabriel Milito, Ledezma es una pieza de recambio importante para la zona media del equipo y en el último duelo ante Toluca, comenzó el partido desde el arranque.

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Richard Ledezma, una pieza clave en las Chivas de Milito

La directiva del conjunto rojiblanco apostó por el volante a principios del corriente año para reforzar la zona de creación tras su paso por el fútbol de los Países Bajos y la Major League Soccer. Tras una buena mitad de año, alternando titularidades con suplencias pero siempre siendo tenido en cuenta por el estratega Gabriel Milito, ahora Ledezma ha tomado un rol más protagónico en el equipo.

Frente al Toluca, en la primera jornada de la Liga BBVA MX tras la justa mundialista, Richard comenzó el encuentro como titular y lo disputó hasta el minuto 56, en donde fue sustituido por Armando González, una vez que las Chivas fueron en busca del descuento.