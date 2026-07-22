¿Se espera un nuevo lanzamiento de Need for Speed pronto? Esto dijo EA

Need for Speed fue considerado, durante mucho tiempo, como uno de los juegos deportivos más importantes gracias a la forma en cómo los jugadores disfrutaban de los vehículos, aunque es una realidad que dicho título ha quedado estancado sin recibir información importante.

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Fue a través de Electronic Arts (EA) que Need for Speed tuvo sus primeros acercamientos en el mundo de los videojuegos, y la realidad es que el clásico se volvió un auténtico éxito no solo en niveles de ventas, sino también en aceptación general del público.

¿EA planea lanzar una nueva edición de Need for Speed?

A pesar de que Need for Speed es un título que ya cuenta con mucha relevancia en el mundo de los videojuegos, la realidad es que, en estos momentos, Electronic Arts no tiene en mente sacar una nueva edición a mediano y largo plazo, lo cual habla de un título que estaría “guardado” por la compañía.

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El portal Nintenderos asegura que Criterion Games, estudio responsable de las últimas entregas, fue asignado por Electronic Arts para que se centre de forma primordial en el desarrollo de Battlefield, lo cual termina con todo rumor acerca de una nueva edición de Need for Speed.

Además, la directora del estudio, Kate Coutzaz, aseguró que el equipo está enfocado en este videojuego, lo cual habla del poco interés que EA tiene en lanzar una nueva saga de este título a pesar de haberse convertido en un auténtico clásico prácticamente desde su lanzamiento.

¿Cuándo se estrenó la primera edición de Need for Speed?

El primer título de la franquicia de Need for Speed se lanzó oficialmente el 31 de agosto de 1994; es decir, hace más de 30 años, cantidad de tiempo en la que se ha ganado el cariño de chicos y grandes gracias a su adaptabilidad, modo de juego y la forma en cómo suele atraer a distintas generaciones.