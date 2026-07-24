Así se verá Gilberto Mora cuando tenga 30 años, según la IA

La Selección Mexicana contó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la destacada actuación de Gilberto Mora. El joven mediocampista de 17 años logró asumir la titularidad en el cuadro de Javier Aguirre tras la inauguración ante Sudáfrica para convertirse en el cerebro del equipo nacional.

El futuro del futbolista de Xolos de Tijuana ilusiona a la afición mexicana en general, ya que tras su papel en la justa mundialista, Gilberto Mora logró posicionarse como el jugador mexicano más valioso del mercado, por lo que aquí daremos un salto en el tiempo junto a la IA para probar cómo se verá el mediocampista a sus 30 años.

Gilberto Mora fue una de las estrellas de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Así luce Gilberto Mora a sus 30 años, según la IA

De acuerdo con la IA de Gemini, Gilberto Mora contará con un evidente cambio en su complexión física al tener 13 años más. Sin embargo, lo que más llama la atención es que el futbolista parece que contará con un look más maduro al tener barba y bigote.

Gilberto Mora a sus 30 años según la IA|Crédito: Imagen realizada con la IA de Gemini

Otro punto a destacar es que Mora cuenta actualmente con un peso que ronda los 62 kilos y mide 1.68 metros y la IA se atrevió a señalar que su peso final podría estar en los 70 kilos y contaría con una estatura final de 1.70 metros.

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Los números de Gilberto Mora en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Gilberto Mora sumó 4 partidos en la justa mundialista que le valieron 216 minutos de juego dentro del terreno de juego. Dentro de los registros destacan su efectividad de pase con un 93 por ciento y 5 oportunidades de gol creadas.

Gilberto Mora es el jugador mexicano más valioso del mercado de fichajes

Cabe recordar que Mora logró hacer historia con la Selección Mexicana al ser el jugador más joven en disputar un Mundial con 17 años y 240 días. Esto lo coloca inevitablemente como una de las grandes apuestas para el nuevo proyecto de Rafael Márquez rumbo al Mundial 2030.

