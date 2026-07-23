Colombia y México se ilusionan con esta curiosa teoría sobre ser campeones en el Mundial 2030

El Mundial 2030 todavía parece lejano, pero en redes sociales ya comenzó a circular una teoría que ha despertado la ilusión entre los aficionados de Colombia y México. Se trata de un patrón que relaciona las eliminaciones con la conquista del siguiente campeonato del mundo cuatro años después.

Aunque no tiene ningún fundamento estadístico o deportivo, la coincidencia ha llamado la atención luego de lo ocurrido con Argentina y España en las dos últimas ediciones del Mundial, pues primero quedaron afuera en octavos de final y cuatro años después fueron campeones. Ahora, tanto la Selección Mexicana como su par de Colombia miran esta curiosa predicción.





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La teoría que ilusiona a Colombia y México rumbo al Mundial 2030

La hipótesis es sencilla. Según los aficionados que la difundieron en plataformas como X, el futuro campeón del mundo primero debe sufrir una eliminación en los octavos de final y esperar cuatro años para levantar el trofeo.

Los ejemplos recientes alimentan la idea de México o Colombia campeones del Mundo en 2030:

Argentina fue eliminada por Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 y posteriormente se coronó campeona en Qatar 2022.

fue eliminada por Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 y posteriormente se coronó campeona en Qatar 2022. España cayó frente a Marruecos en los octavos de final de Qatar 2022 y cuatro años más tarde conquistó la Copa Mundial de la FIFA 2026™, al vencer a Argentina en la final.

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En la edición de 2026, la Selección de Colombia empató sin goles con Suiza en los octavos de final y quedó eliminada en la tanda de penales, mientras que la Selección Mexicana fue derrotada 3-2 por Inglaterra en la misma instancia. Bajo esa teoría viral, cualquiera de los dos equipos podría repetir el camino recorrido previamente por Argentina y España.

Colombia, eliminado ante Suiza|X: Conmebol

Naturalmente, se trata únicamente de una coincidencia que ha ganado popularidad en internet y no de un indicador sobre lo que ocurrirá en 2030.

México cambió de entrenador pensando en el Mundial 2030

México ya comenzó su camino hacia la próxima Copa del Mundo con proyecto renovado. La Federación Mexicana de Futbol apostó por Rafael Márquez como nuevo seleccionador nacional para iniciar el proceso rumbo a 2030. Rafa ha sido ayudante de Javier el “Vasco” Aguirre.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain’s Fabian Ruiz kisses the World Cup trophy alongside teammates as they celebrate winning the World Cup REUTERS/Dylan Martinez|Dylan Martinez/REUTERS

Colombia renovó a su director técnico para el próximo ciclo mundialista

La Federación Colombiana de Futbol confirmó la continuidad de Néstor Lorenzo tras llevar al equipo hasta los octavos de final del Mundial 2026. El DT argentino lleva desde 2022 en el equipo sudamericano y ha conseguido un subcampeonato de la Copa América 2024 y renovaron su contrato.