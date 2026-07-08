Se encontraron a Gilberto Mora en un vuelo de vuelta a Tijuana y así lo recibieron los pasajeros

La Selección Mexicana rompió su concentración tras acabar su papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Una de las figuras que fue captada en su viaje de regreso fue Gilberto Mora, la joven sensación de México que tuvo su primer papel mundialista.

La joya de Xolos causó conmoción luego de que unos aficionados lo identificaran en el vuelo que tomó rumbo a la ciudad de Tijuana para continuar con sus proyectos personales, por lo que varios internautas compartieron material de su contacto con Gilberto Mora. El momento dejó en claro el gran cariño que el joven centrocampista recibió tras su papel con la Selección Mexicana.

Gilberto Mora fue uno de los grandes debuts de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Selección Nacional de México

Reciben a Gilberto Mora entre fotos y firmas de autógrafos

Gilberto Mora fue reconocido por decenas de aficionados que no dudaron en pedirle fotos y su autógrafo. No faltó tampoco que el personal del aeropuerto aprovechara la oportunidad para contar con una foto de recuerdo junto a la joven sensación, por lo que el contacto entre el centrocampista y los aficionados fue una experiencia sumamente agradable.

El jugador de 17 años aterrizó en Tijuana para ser recibido de la misma manera por otro grupo de aficionados. Poco después, se reportó con su escuela para su graduación de la preparatoria.

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El papel de Gilberto Mora en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Gilberto Mora disputó 4 partidos de 5 posibles dentro del certamen mundialista, sumando un total del 48 por ciento de los minutos disputados. El único partido que no logró disputar fue la victoria de México sobre Corea del Sur en la segunda jornada de la Fase de Grupos.

Gilberto Mora jugó todas las fases eliminatorias con la Selección Mexicana|Crédito: @Xolos / X

Sin embargo, logró ser parte esencial del sistema de Javier Aguirre en la mayoría del torneo. El jugador arrancó como titular en los Dieciseisavos de Final ante Ecuador y en los Octavos de Final contra Inglaterra, dejando amplias expectativas en el mercado internacional por su gran labor dentro del terreno de juego.

Cuánto cuesta la carta de Gilberto Mora tras su papel en el Mundial

De acuerdo con Transfermarkt, el centrocampista mexicano cuenta con una carta valorada en 10 millones de euros, por lo que Mora se encuentra como uno de los jugadores mejor valorados dentro del mercado internacional. Actualmente, reside en la octava posición de los jugadores mexicanos más caros del mundo, superando a jugadores como Roberto Alvarado, Alexis Vega o César Montes. En ese sentido, se espera que el valor de su carta logre cotizarse a una cifra más alta debido a su corta edad.

