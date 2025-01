El futbolista que se convertiría en el debut más joven en la historia de la Selección Mexicana

Javier Aguirre dio a conocer su lista de convocados a la Selección Mexicana para los duelos amistosos contra el Inter de Porto Alegre y River Plate en enero. La lista se conforma por futbolistas de la Liga BBVA MX, puesto que no es Fecha FIFA y aquellos que militan en Europa no podrán hacer el viaje, incluso hubo equipos del campeonato doméstico que no cedieron a sus jugadores por el arranque del Clausura 2025. Sin embargo, hay algunos que destacan.

Entre ellos se encuentra Gilberto Mora, uno de los debutantes más jóvenes en la historia del balompié nacional y la mayor joya que poseen los Xolos de Tijuana en la actualidad. Con apenas 16 años, el mediocampista ha recibido el llamado del ‘Vasco’ para vivir su primera experiencia con el representativo nacional. Es prácticamente un hecho que verá la cancha, ya que al ser amistosos en un corto espacio de tiempo, Aguirre seguramente rotará sus piezas.

Mora debutó con poco menos de 16 años cuando Juan Carlos Osorio le dio la oportunidad y él respondió con una asistencia en la victoria de 3-1 sobre Santos. Poco después volvió a hacer historia cuando se convirtió en el hombre más joven en arrancar de titular en un partido del balompié nacional, lo hizo ante el León y con gol, mismo que lo llevó a establecer la marca como el anotador de menor edad en Liga BBVA MX.



Dichas actuaciones y la oportunidad que representan el par de amistosos contra dos de los clubes más grandes de Sudamérica, son la receta ideal para que el chiapaneco haga su irrupción con la Selección Mexicana y levante la mano de cara a futuros procesos. En caso de hacer su debut con la mayor, se convertiría en futbolista más joven en vestir la elástica del conjunto azteca.

Andrés Sánchez le llenó el ojo a Javier Aguirre con sus actuaciones durante el Apertura 2024 y ahora el arquero del Atlético de San Luis podrá hacer su debut con la Selección Mexicana.

