Gilberto Mora recibió regalo noruego durante el Mundial 2026 y Erling Haaland lo presume en redes sociales

Gilberto Mora fue una de las sensaciones de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que es el futbolista más joven del país en disputar una justa veraniega, al igual que lo fue en esta edición. Pero de lo que nadie se dio cuenta fue de que recibió un regalo noruego, pues así lo presumió en sus redes sociales Erling Haaland, quien representa a Noruega, pese a nacer en Inglaterra.

Morita llamó la atención cuando fue captado en las gradas del Estadio Miami apoyando a Noruega en el partido de cuartos de final contra Inglaterra, donde acudió con la mayoría de su familia. Pero ello se debe a una gran razón, ya que su agente es la misma que representa a Haaland.

En el canal de YouTube de Erling, hay un video reciente en el que aparece Gil, quien recibió una playera de la Selección de Noruega.|Captura de pantalla

El regalo noruego a Mora

En el canal de YouTube de Erling, hay un video reciente en el que aparece Gil, quien recibió una playera de la Selección de Noruega de parte de Egil Østenstad, quien es el gestor de patrimonio del delantero de Manchester City.

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Por lo anterior, Gil fue visto en el duelo entre Inglaterra y Noruega en las gradas, haciendo el festejo del remo noruego, característico de aquel país. Al encuentro acudió con su hermana y madre, así como por Rafaela Pimenta, quien es su agente y la que prometió venderlo en una fortuna al futbol europeo.

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¿El futuro de Mora junto a Haaland?

El mediocampista disputará el Apertura 2026 con Xolos, a fin de que en octubre cumpla la mayoría de edad y puedan negociarlo en el futbol europeo. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, surgió el rumor de que al futbolista de 17 años le interesa el Liverpool, aunque su destino también podría estar en otro grande de Inglaterra.