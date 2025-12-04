Gilberto Mora en la élite rumbo a la Copa Mundial de la FIFA

El nombre de Gilberto Mora sigue escribiéndose cada vez más fuerte en el mapa del fútbol mundial. A sus 17 años, el mediocampista de Xolos de Tijuana y de la Selección Mexicana fue incluido en el listado The Athletic de los 100 mejores jugadores rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, convirtiéndose en el único mexicano presente en un ranking dominado por figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal.

Una señal inequívoca de que México tiene, por fin, un talento capaz de poner al país en el foco global.

Según el reporte, Mora aparece en el puesto #97, pero la prestigiosa publicación estadounidense no dudó en llamarlo “un talento generacional”, proyección que refuerza las expectativas que han crecido a su alrededor desde su debut profesional.

Un ascenso meteórico que impresiona a México y al mundo

El camino de Gilberto Mora es todo menos casual. Debutó en la Liga MX a los 15 años, y apenas un año más tarde, ya era el futbolista más joven en la historia de la Selección Mexicana mayor. Su impacto estadístico también respalda el ruido mediático: 45 partidos, 8 goles y 2 asistencias con Xolos, más un paso brillante en todas las categorías nacionales, donde ha conseguido títulos como la Copa Oro y la Nations League.

Para The Athletic, su desarrollo es tan explosivo que advierten que, si sigue en esta trayectoria, en el ranking rumbo a 2030 aparecerá “mucho más arriba”. Un mensaje que emociona a México y que también deja clara una realidad: Mora está cada vez más cerca de su inevitable salto a Europa.

Único mexicano en el ranking y símbolo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sede a Estados Unidos, México y Canadá, luce como el escenario perfecto para que el joven mediocampista se consolide como una estrella mexicana ante los ojos del planeta.

Su nombre ya suena entre ojeadores, clubes y analistas que coinciden: este chico de Tuxtla Gutiérrez podría cambiar la narrativa del futbolista mexicano en el máximo nivel.

Que Gilberto Mora sea el único mexicano entre los mejores 100 jugadores del mundo no solo habla de su nivel, sino también de la urgencia de valorar, cuidar y proyectar su talento rumbo a la Copa Mundial de la FIFA. Porque si algo está claro es que Mora no es una promesa: es una realidad.