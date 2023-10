Santiago Giménez podría llegar a cualquier club , afirma David Villa

El gran momento que vive el delantero mexicano ha hecho que hasta una leyenda como David Villa conozca de los rumores que colocan a Santiago Giménez llegando a la Liga Española en el próximo mercado de fichajes.

En entrevista exclusiva conAzteca Deportes, el ‘Guaje’ reconoció que tiene en el radar al atacante del Feyenoord de los Países Bajos, en especial por todo lo mediático que se ha convertido su nombre en los últimos meses.

“Realmente he escuchado noticias de él, no he tenido la suerte de poder verlo en profundidad, he visto highlights, pero no partidos de él, pero por lo que veo en los medios las cosas buenas que está haciendo, da la posibilidad de venir a una de las cinco grandes ligas de Europa”, afirmó el español.

David Villa llenó de elogios a Santi Giménez

David Villa es una voz autorizada para opinar acerca de los delanteros, ya que en su etapa como futbolista fue figura para el Mundial que conquistó la Selección Española en el 2010, además de sus grandes momentos a nivel de clubes con Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid, principalmente.

“Siempre digo lo mismo, pertenezco al gremio, me gusta que les vaya bien, y en este caso desearle todo lo mejor (a Santi)”, añadió.

Apenas este miércoles Santiago Giménez debutó en Champions League con un doblete en la victoria del Feyenoord ante la Lazio, lo que aumentó más el ‘hype’ que se ha tenido con el mexicano.

“Obviamente cuando se habla de un jugador en este sentido es porque lo está haciendo bien y me he enterado por medios que podría venir a la Liga Española”, indicó Villa.

Hasta el momento algunos medios ibéricos han señalado que el ‘Bebote’ podría ser un gran candidato para llegar a reforzar el ataque de equipos como Real Madrid o Atlético de Madrid, aunque hasta el momento son especulaciones.