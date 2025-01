¡Giorgos Giakoumakis le dio clases de griego a Christian Martinoli y al Doctor García!

¡Invitado de lujo! El foro de Los Protagonistas se vistió de gala con la visita del delantero griego del Cruz Azul, Giorgos Giakoumakis , quien incluso se atrevió a darle una pequeña clase a Christian Martinoli y Luis García, quienes ya saben cómo se dice “hermanos” en griego.

Una de las estrellas de la Máquina, también confesó que en solo unos meses aprendió a hablar español, pues al principio se le complicaba mucho el idioma porque no podía hablar con nadie, incluso, habló de lo interesante que es vivir en la CDMX y de la grandeza del club celeste.

“Es una ciudad muy interesante, tiene sus opciones para lo que quieras hacer, el equipo es muy grande y puedes disfrutar cada día con trabajo y los fans. Al principio fue un poco difícil porque no podía hablar en español y no podía hablar con nadie en la ciudad, en el equipo, porque nadie habla en español. Me tardé 4 meses en hablar en español, quiero dar entrevistas en este idioma pero necesito aprender un poco más, no es lo mismo platicar en un café que en una entrevista”, dijo Giorgos Giakoumakis en charla con Christian Martinoli, Luis García y Álvaro López Sordo.



Giorgos Giokaumakis califica a la Liga MX y la pone por encima de la MLS

Asimismo, Giorgos enalteció el nivel que tiene la Liga BBVA MX, asegurando que es mucho más táctica que la MLS, además le ve mucha calidad y potencial para pagar grandes salarios.

“Es una liga que es muy física y la mayoría de los equipos juegan con más tácticas que en la MLS, en donde estaba antes de venir aquí. Tiene mucha calidad porque puede pagar mucho y esto ayuda mucho para pagar a jugadores con gran calidad. Tiene muchísima calidad y estoy muy feliz”, sentenció Giakoumakis, quien espera superar su marca del Apertura 2024 en donde anotó siete goles y aportó cuatro asistencias.

