¡ÚLTIMA HORA! La sensible baja que tendrá Cruz Azul vs Seattle Sounders por lesión

Este lunes 10 de marzo del 2025, se ha confirmado una sensible baja para el conjunto de Cruz Azul por lesión, por lo que no podrán contar con un jugador clave en el plantel para el partido de vuelta de Octavos de Final de la Concachampions vs Seattle Sounders.

Gol de Mateusz Bogusz: Mazatlán 0-1 Cruz Azul | Jornada 10 del Clausura 2025

La baja que tendrá Vicente Sánchez para el Cruz Azul vs Seattle Sounders

Vicente Sánchez tendrá una baja en la delantera para el juego entre Cruz Azul vs Seattle Sounders. El entrenador no podrá contra con el atacante Giorgos Giakoumakis por una lesión grado uno en el isquiotibial de la pierna derecha. Es por eso que el delantero griego no realizó el entrenamiento al parejo del equipo.

MAÑANA POR EL 🎟️ A CUARTOS DE FINAL 🏆 🆚 Seattle Sounders

⏰ 18:30

🏟️ Olímpico Universitario

🎟️ https://t.co/322Fu5dBm8 ¡Nos vemos en el estadio, Azules! #AzulDePorVida pic.twitter.com/WQyYXBI691 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 10, 2025

Es la única baja que presenta la Máquina, pues todos los demás jugadores han realizado el entrenamiento completo.

El tiempo que estaría de baja Giorgos Giakoumakis

Por la lesión de Giorgos, se espera que el tiempo que este de baja sea de una semana. Por lo que no solo se perderá el partido ante Seattle Sounders, el atacante no estaría para el encuentro ante Atlético de San Luis.

De pendiendo de la evolución que tenga en su lesión, el cuerpo técnico de Cruz Azul verá si puede tener minutos para el juego ante Chivas de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX.

En lo que va del torneo, el griego ha sido clave en la ofensiva de la Máquina. En el Clausura 2025 ha tenido minutos en 10 juegos, en los que ha logrado marcar dos goles y dar tres asistencias. Por otra parte, no ha tenido minutos en la Concachampions.